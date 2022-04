Tanti giochi PS4 e PS5 con sconti sino al 57% su Amazon!

Se state cercando nuovi titoli per espandere la vostra collezione di titoli per PS4 o PS5, oggi vi segnaliamo un’interessante promozione che sicuramente catturerà il vostro interesse. Infatti, il noto portale e-commerce Amazon propone diversi videogiochi per PS4 e PS5 a prezzi davvero imperdibili.

Tra i vari prodotti proposti a prezzo scontato, vi segnaliamo Ratchet & Clank: Rift Apart per PS5, che attualmente potete portarvi a casa a soli 49,98€, rispetto agli usuali 80,99€ di listino, per un risparmio reale di 31,01€.

Ultimo capitolo della celeberrima serie, Ratchet & Clank: Rift Apart vede i nostri due eroi fronteggiare un imperatore robotico che vuole conquistare i mondi interdimensionali. Trattandosi di un’esclusiva PS5, Ratchet & Clank: Rift Apart sfrutta il potenziale della console di nuova generazione di casa Sony, in particolare, grazie all’SSD integrato, sarà possibile passare da una dimensione all’altra a tempo zero, mentre i grilletti adattivi vi permetteranno di percepire le diverse armi

“Graficamente” – come abbiamo affermato nella nostra recensione – “Ratchet & Clank: Rift Apart ha una pulizia visiva davvero degna di nota, al punto che ne escono maggiormente caratterizzati e particolareggiati anche i personaggi classici“.

Passando a PS4, molto interessante lo sconto applicato su Marvel’s Spider-Man, acquistabile a soli 19,97€, rispetto agli usuali 46,80€ di listino, per un risparmio reale di 26,83€. Sviluppato da Insomniac, il titolo vi metterà nei panni del noto arrampicamuri in un action open world nel quale dovrete vedervela con tantissimi criminali e con alcuni dei più noti villain del fumetto e non solo. Migliorando le vostre abilità, potrete accedere a gadget e mosse nuove, permettendovi una vasta libertà di movimento.

Questi sono solo alcuni dei numerosissimi prodotti che potete trovare a prezzo scontato su Amazon