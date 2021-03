Super Mario 3D All-Stars e Game e Watch Super Mario Bros: acquistateli ora prima che sia troppo tardi

Già disponibili da alcuni mesi, la raccolta Super Mario 3D All-Stars e il Game & Watch: Super Mario Bros. sono prodotti destinati a scomparire sugli scaffali nei negozi. Infatti, Nintendo, sin dalla loro presentazione in occasione di un Nintendo Direct dedicato al 35° anniversario di Super Mario Bros., ha affermato che entrambi saranno disponibili solo per un periodo di tempo limitato. In particolare, Super Mario 3D All-Stars sarà acquistabile, sia in edizione fisica che digitale, solo fino al 31 marzo, quindi vi consigliamo, se ancora non l’avete fatto, di acquistarlo prima che sia troppo tardi!

Super Mario 3D All-Stars è una compilation che raccoglie tre platform 3D aventi come protagonista il baffuto idraulico, aggiornato a livello grafico per rendere al meglio su una console moderna come Nintendo Switch. Si parte con il leggendario Super Mario 64, uscito originariamente nel 1996, che all’epoca stupì che la sua incredibile qualità e libertà di movimento concessa al giocatore. Si prosegue con Super Mario Sunshine, capitolo uscito su Nintendo Gamecube, che trasporta Mario sull’isola Delfina, nella quale viene accusato di aver imbrattato l’isola e condannato a ripulirla. Infine, Super Mario Galaxy, apparso inizialmente su Nintendo Wii, vedrà il nostro eroe aggirarsi per la galassia allo scopo di salvare, ancora una volta, la principessa Peach dalle grinfie di Bowser.

Game & Watch: Super Mario Bros è una console portatile ispirata ai dispositivi Game & Watch degli anni ’80 ed offre la possibilità di giocare in mobilità a Super Mario Bros. Super Mario Bros. The Lost Levels (pubblicato in Giappone come Super Mario Bros. 2) e a una versione speciale di Ball con Mario come protagonista. Game & Watch: Super Mario Bros funziona anche come orologio e cela al suo interno 35 piccole sorprese da scoprire.

Di seguito, vi proponiamo i link diretti all’acquisto dei prodotti, così da entrarne in possesso ed aggiungerli alla vostra collezione.