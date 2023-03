SteelSeries Sensei Ten, ottimo mouse gaming a metà prezzo! Lo paghi meno di 40€!

Anche oggi, mercoledì 22 marzo 2022, Amazon propone tantissime nuove offerte, che abbiamo analizzato e di cui abbiamo fatto una selezione di quelle più interessanti così da consentirvi di puntare solo al meglio e risparmiare diversi euro rispetto al consueto prezzo di listino.

Tra le offerte che vogliamo evidenziare oggi, c’è quella relativa al mouse gaming SteelSeries Sensei Ten, che attualmente potete portarvi a casa a soli 39,99€, rispetto agli usuali 79,99€ di listino, con uno sconto del 50% e un risparmio reale di 40€.

Il mouse gaming SteelSeries Sensei Ten è l’evoluzione di una delle periferiche più apprezzate e longeve nel panorama del gaming e dell’eSport. Progettato per offrire performance ineguagliabili e una versatilità che si adatta a qualsiasi tipo di giocatore, il mouse si contraddistingue per la sua ergonomia e per l’innovativa tecnologia TrueMove Pro. La forma ambidestra del mouse, con una linea elegante e curata, offre un comfort ottimale sia per gli utenti destrorsi che mancini.

Il vero punto di forza del mouse gaming SteelSeries Sensei Ten è il sensore ottico TrueMove Pro, sviluppato in collaborazione con PixArt. Questo componente di ultima generazione assicura un tracking accurato e senza compromessi, con una sensibilità che può essere regolata tra i 50 e i 18.000 CPI. Grazie alla funzione di accelerazione e decelerazione personalizzabile, il mouse gaming SteelSeries Sensei Ten si adatta perfettamente alle esigenze di ogni giocatore, garantendo una precisione millimetrica in ogni situazione.

Le otto pulsanti programmabili del mouse gaming SteelSteries Sensei Ten, realizzati con switch meccanici a 60 milioni di clic di durata, consentono di personalizzare il mouse in base alle proprie preferenze di gioco. Il software SteelSeries Engine permette di configurare facilmente le funzioni dei tasti, la sensibilità del sensore, le impostazioni di illuminazione RGB e di salvare le proprie configurazioni in profili dedicati.

