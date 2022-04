Steelseries Rival 3, tra i migliori mouse gaming budget, ora a meno di 25 euro su Amazon!

Con l’arrivo del mese di aprile, Amazon ha lanciato le sue offerte di primavera che, fino al prossimo 13 aprile, vi permetteranno di risparmiare sino al 40% su tantissimi prodotti. Tra i tantissimi articoli presenti in offerta sul noto portale e-commerce, trovate il mouse gaming Steelseries Rival 3, che potete ora acquistare a un prezzo imperdibile.

Il mouse gaming SteelSeries Rival 3 può contare su switch meccanici da 60 milioni di clic per una precisione assicurata dal primo all’ultimo clic, una costruzione ergonomica e comoda per destrimani perfetta per le sessioni di gaming più intense e un design che favorisce sia la presa ad artiglio o con la punta delle dita, sia la presa sul palmo.

La struttura resistente del mouse gaming SteelSeries Rival 3, fatta di materiali durevoli in polimeri di alta qualità, e il cavo intrecciato di qualità superiore garantiscono una durata davvero elevata. La precisione offerta dal sensore da ben 8500 DPI (con incrementi di 100 DPI) non si discute, con la capacità di tracking 1:1 reale garantita dalla tecnologia TrueMove Core.

Il mouse gaming SteelSeries Rival 3 è dotato della brillante illuminazione Prism personalizzabile, consentendovi di integrarlo alla perfezione alla vostra postazione. Il dispositivo è equipaggiato con una memoria integrata per salvare direttamente il polling rate personalizzato, i keybind e cinque DPI.

Solitamente il mouse gaming Steelseries Rival 3 viene proposto a 39,99€, ma oggi potete portarvelo a casa a soli 24,99€, con uno sconto del 38%, pari a un risparmio reale di 15€. Si tratta dell’occasione perfetta per avere un ottimo mouse gaming a un prezzo eccezionale.

Questo è solo uno dei numerosissimi prodotti che potete trovare a prezzo scontato su Amazon e di cui vi invitiamo a consultare il catalogo completo al link sottostante. Vi ricordiamo, infine, che quotidianamente vi segnaliamo le migliori offerte presenti in rete, che trovate nella nostra area dedicata del sito.