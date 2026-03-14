Se frequentate un qualsiasi forum, gruppo social o community videoludica in questi primi mesi del 2026, vi scontrerete quasi immediatamente con quello che sembra essere diventato il nuovo dogma incrollabile del mercato: siamo stanchi.

Siamo stanchi degli open world sterminati; stanchi delle mappe tempestate di icone a forma di punto interrogativo; stanchi di giochi che ci chiedono centocinquanta ore della nostra vita per arrivare ai titoli di coda, costringendoci a raccogliere pelli di tasso o a liberare accampamenti tutti identici.

La narrativa predominante è: vogliamo esperienze brevi, giochi lineari, focalizzati, che rispettino il nostro tempo da adulti con un lavoro e una famiglia o quantomeno titoli di media grandezza, che non esagerino nei contenuti.

E poi, all'improvviso, compare un nuovo trailer di Crimson Desert (che trovate scontato qui). E sapete cosa fa quella stessa community di videogiocatori esausti, che giurava di non avere più un minuto libero da dedicare a missioni secondarie inutili? Impazzisce. Inizia a lanciare soldi contro lo schermo.

Ubisoft, vittima del suo successo

Sbava letteralmente per un gioco che, a giudicare da quanto mostrato da Pearl Abyss finora, è l'esatta antitesi della brevità e della focalizzazione. È un minestrone di meccaniche: c'è il combattimento crudo alla The Witcher, il parkour, l'addestramento dei cavalli alla Red Dead Redemption 2, la pesca, la possibilità di suonare strumenti musicali, di derapare con le carrozze, di fare mosse di pro-wrestling ai banditi, di saltare in mongolfiera e persino di trasformarsi in un uccello.

È l'apoteosi del "feature creep", l'aggiunta sconsiderata di contenuti. Sembra annacquato oltre ogni limite logico. Eppure, nessuno si lamenta. L'hype è alle stelle e il gioco ha superato i 3 milioni di wishlist su Steam. Questa evidente dissonanza cognitiva ci porta a un confronto scomodo ma necessario, se questo stesso identico trailer avesse avuto il logo di Ubisoft e si fosse intitolato "Assassin's Creed", internet lo avrebbe fatto a pezzi?

E poi, all'improvviso, compare un nuovo trailer di Crimson Desert.

Perché gli utenti si lamentano ormai da anni della formula di Assassin's Creed, accusandola di essere un "lavoro" più che un gioco, ma di fronte a Crimson Desert (che promette una mole di contenuti persino superiore e decisamente più caotica) chiudono un occhio, anzi, applaudono? Il problema risiede nel nome del gioco, nello studio di sviluppo o nella natura stessa del prodotto?

Partiamo dal primo indiziato, ovvero lo studio di sviluppo e la sua reputazione. Ubisoft è vittima del suo stesso successo e onestamente nel corso degli anni, l'azienda francese ha perfezionato una catena di montaggio videoludica che è stata efficiente, ma che ha perso completamente la sua anima.

Quando giochiamo a un titolo Ubisoft ormai avvertiamo che ogni singola meccanica, ogni accampamento da liberare, ogni torre da scalare è stata inserita lì non per un guizzo creativo, ma perché un gruppo di persone con esperienza ha ormai stabilito che quel contenuto avrebbe aumentato le metriche di engagement.

Ormai è diventato una sottospecie di design algoritmico. Pearl Abyss, al contrario, gode (almeno agli occhi del pubblico occidentale su console e PC single-player) di una sorta di "esotismo" e di indulgenza.

Nonostante siano un colosso dei MMORPG (Black Desert Online), si presentano sul mercato dei single-player d'azione come degli underdog folli e ambiziosi. Il caos di Crimson Desert non viene percepito come un cinico tentativo di allungare il brodo, ma come la passione straripante di sviluppatori che hanno semplicemente voluto inserire nel gioco "tutte le cose fighe del mondo".

In breve, decidiamo di perdonare il caos a Pearl Abyss perché ci sembra il frutto di un'ambizione genuina, mentre condanniamo la sovrabbondanza di Ubisoft perché sappiamo che ormai è figlia del calcolo aziendale.

Un nome che pesa

Assassin's Creed è in circolazione dal 2007. Ormai è un franchise che ha generato decine di capitoli principali, spin-off, fumetti e film e conosciamo la formula a memoria. Sappiamo esattamente, prima ancora di inserire il disco o avviare il download, che sapore avrà quello che andremo a giocare.

Quando Ubisoft annuncia che il prossimo Assassin's Creed sarà "il più grande di sempre", per noi non è più un godimento, anzi, al contrario la vediamo come una minaccia. Già immaginiamo un'altra mappa immensa piena di icone che sappiamo già come "pulire" e sappiamo già cosa aspettarci nel bene e nel male: non c'è più mistero.

Crimson Desert è una nuova IP e il suo mondo è una tabula rasa. Anche se propone un quantitativo di attività secondarie potenzialmente asfissiante, lo fa in un universo che non abbiamo mai esplorato. Quindi penso che in qualche modo il nostro cervello voglia perdonale l'eccesso di contenuti se la confezione in cui sono avvolti promette la scoperta dell'ignoto.

Vogliamo l'illusione di poterci perdere, e sapete... a volte si tende a perdersi molto più volentieri in un deserto sconosciuto che in un cortile che abbiamo già pulito dodici volte negli ultimi dieci anni.

La verità, cruda e candida, è che noi videogiocatori mentiamo a noi stessi. Non è vero che odiamo i giochi lunghi. Pensiamoci: Elden Ring non ha venduto venticinque milioni di copie perché si finisce in un piovoso fine settimana, e Baldur's Gate 3 non ha fagocitato la nostra vita sociale per mesi perché era un'esperienza "breve e focalizzata".

Noi non odiamo la durata, bensì odiamo la noia e la ripetitività. Quello che imputiamo ad Assassin's Creed è di strutturare l'open world come una lista di mansioni. La famigerata mappa di Ubisoft ci dice sempre dove andare e cosa fare, dando vita a un mondo di fatto estremamente statico.

Mentiamo a noi stessi

Crimson Desert, dalle follie mostrate finora, sembra promettere l'esatto opposto. Non promette una lista di faccende domestiche virtuali, ma una scatola dei giochi (come i classici sandbox) dove le meccaniche sbattono l'una contro l'altra in modo imprevisto.

Ai nostri occhi, la possibilità di suonare un flauto, fare un suplex a un nemico, rubare un carro e volare via trasformandosi in un corvo non è "annacquamento", ma la scintilla del caos, la promessa dell'imprevedibilità.

Non vogliamo più giochi in cui si devono spuntare delle caselle, ma titoli che nascondano la loro longevità dietro una densità di meraviglia costante. In Crimson Desert potremo pescare e domare cavalli. Lo faremo davvero per cento ore? Probabilmente no. Ma sapere che il gioco ce lo permette lo rende, nella nostra percezione, un mondo vivo..

Tuttavia, come spesso accade nell'industria dell'hype, questo castello di carte si regge su un'enorme illusione collettiva, e Pearl Abyss sta camminando su un campo minato. Creare un gioco che fa cento cose diverse contemporaneamente comporta il rischio gigantesco di non farne bene nemmeno una.

L'integrazione fluida di meccaniche slegate tra loro, il bilanciamento del ritmo narrativo e la coesione del mondo sono sfide su cui studi ben più blasonati si sono schiantati. Il pericolo concreto è che, tolto il velo dell'hype, ci ritroveremo tra le mani un gioco drammaticamente sbilanciato, dove il parkour è impreciso, il combattimento è confusionario e le attività secondarie sono solo minigiochi superficiali inseriti a forza per fare scena nei trailer.

Cosa diavolo vuole, dunque, la gente? La risposta definitiva non esiste, perché ognuno di noi è fatto a modo suo. Ma penso che la verità è che le ore e i contenuti c'entrino relativamente. Ormai vogliamo semplicemente essere sorpresi.

Ormai la condanna che si fa verso Assassin's Creed (o titoli simili), è in realtà un modo per implorare al mercato di smettere di trattarci come criceti sulla ruota, costretti a compiere gesti ripetitivi per far salire una barra dell'esperienza.

Per Crimson Desert i giocatori pensano che si ritroveranno in un mondo dove è possibile perdersi e dove ogni ora si scoprirà una meccanica folle che non ci aspettava. Qualcosa di nuovo e di mai visto prima e io mi auguro che sia così.

L'ipocrisia del videogiocatore è, in fondo, una disperata richiesta di magia. Perdoniamo tutto a chi ci promette l'impossibile e non perdoniamo nulla a chi ci offre la monotonia della perfezione industriale.

Resta solo da vedere se Crimson Desert si rivelerà il più grande trucco di magia del decennio o l'ennesima, colossale illusione venduta a caro prezzo. Ma per scoprirlo, dovremo smettere di guardare i trailer e prendere in mano il pad. E fino ad allora, continueremo felicemente a mentire a noi stessi.