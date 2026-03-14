Avatar di Alessandro94 9
0
Ormai io non ho più la pazienza di una volta per i titoli con mondi di gioco e mappe sconfinate, preferisco esperienze più brevi e intense e con una linearità studiata bene. Al momento poi sono nel bel mezzo di Horizon Forbidden West e se non fosse per il fatto che non ho altri giochi in programma da acquistare o finire per ora, la mole di contenuti presente nell'avventura di Aloy è soverchiante, fortuna che non mi pesa. Riguardo Crimson Desert in molti fanno notare che è estremamente confusionario nelle meccaniche, con troppa carne al fuoco da gestire, ho l'impressione che si rivelerà un gioco riuscito a metà se non riuscirà a reggere il peso enorme delle sue stesse ambizioni. Se presenterà però una mappa già sbloccata al contrario dei maledetti punti per la sincronizzazione presenti nei vari Assassin's Creed sarà già una gran cosa. Gli AC sono criticati da tanti perché al di là di come sono strutturati i suoi open world sono diventati una minestra annacquata senza più niente da raccontare.
Questo commento è stato nascosto automaticamente.