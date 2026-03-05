Quello che è successo a Cyberpunk 2077 al day one avrebbe dovuto essere il trauma che cambia per sempre il rapporto con i lanci tripla A: open world mastodontico, hype fuori scala, marketing ovunque, e poi su console base una roba talmente disastrata da costringere il publisher a scusarsi pubblicamente e a farsi togliere il gioco dal PlayStation Store.

Era il punto zero da cui ripartire con più onestà, più trasparenza, ma soprattutto più prudenza.​

Cinque anni dopo, siamo qui a chiederci se Crimson Desert rischia “un altro caso Cyberpunk”, mentre i giocatori si domandano ancora, a poche settimane dall’uscita, come girerà davvero su PS5 e Xbox Series.

Se dovevamo imparare qualcosa, è che gli errori dei grandi si tendono spesso a dimenticare, e che la storia spesso tende a ripetersi.

Here we go again...

Pearl Abyss continua a vendere Crimson Desert come il mega open world che vuole stare al tavolo di Red Dead Redemption 2, con un mondo enorme e un prezzo di lancio a tripla A pieno. Ma quando si tratta di mostrare le versioni console, scattano i giri di parole, il “lasciateci lavorare” e il mantra del “lo vedrete analizzato da Digital Foundry al day one”.

Tradotto dal PR-ese: fidatevi sulla parola, pagate subito, e poi per i dettagli tecnici ci pensa qualcun altro a lancio avvenuto. Esattamente il tipo di dinamica che dopo Cyberpunk avremmo detto di voler evitare come la peste, specie su piattaforme che non puoi upgradare subito.

“Non lo stiamo nascondendo”, ma intanto non lo vedete. Il volto occidentale del progetto, Will Powers, si dice stufo di doversi difendere dall’accusa di star nascondendo la versione console, assicurando che verranno condivise informazioni più chiare prima del lancio e che l’ottimizzazione è una priorità assoluta.

Nel frattempo, però, i numeri di performance restano non confermati, i giocatori ricordano molto bene com’è andata quando un grosso open world non veniva mostrato su console di base, e l’ombra di Night City su PS4 e Xbox One torna ad allungarsi minacciosa.

Non serve essere complottisti per alzare un sopracciglio quando, con i preorder già aperti, la piattaforma più diffusa viene trattata come l'amico scemo a cui far vedere il gioco solo a spese già effettuate. Il problema non è solo Crimson Desert: è un’intera industria che ha normalizzato il concetto di “ci pensiamo con le patch, intanto comprate”.

Crimson Desert ha l’occasione di essere un altro punto di non ritorno.

Un ulteriore problema è che il lancio “rotto” non è più un incidente, ma sembra essere quasi un modello di business, e alla fine la soluzione sembra essere sempre la stessa: uscire comunque, promettere patch, affidarsi alla benevolenza della community e soprattutto

Tutto si basa sul “è andata male a loro, ma noi siamo diversi, noi stiamo ottimizzando, noi non lo ripeteremo”. E ogni volta che sentiamo questa litania, puntualmente ci ritroviamo a sperare che Digital Foundry, al day one, faccia meno danni del previsto.

Forse il problema siamo anche noi

Se gli editori continuano a giocare con il fuoco, è anche perché il pubblico ci si brucia volentieri le mani pur di toccare per primo il nuovo giocattolo. Lo abbiamo già visto e lo rivedremo.

Crimson Desert potrebbe anche non esplodere come Cyberpunk al lancio, e onestamente spero di no per tutti. Ma il solo fatto che, nel 2026, la domanda più sensata da farsi sia “su console sarà rotto al day one come Cyberpunk?” è la prova che la lezione, come al solito, l’abbiamo dimenticata.

E se invece di piangerci addosso e aspettare il prossimo disastro, provassimo a cambiare le cose davvero? Non serve reinventare il videogioco, bastano pratiche che l’industria conosce da anni ma finge di ignorare per non perdere il treno dell’hype.

Primo passo: test trasparenti, non solo interni ma con beta pubbliche mirate su console, coinvolgendo migliaia di tester reali per simulare carichi estremi e scenari reali, come fa già chi usa tool come Unity Profiler o Unreal Insights per monitorare CPU, GPU e memoria in tempo reale.

CD Projekt Red, dopo Cyberpunk, ha ribaltato tutto con metodologie agili: team sovrapposti e patch come prodotto di un lavoro collaborativo, non di rincorse disperate post-lancio (o perlomeno sembra essere così). Crimson Desert? Pearl Abyss potrebbe partire da qui: condividere footage console non solo a Digital Foundry, ma a un pool di tester indipendenti settimane prima, con report pubblici su performance frame-rate, caricamenti e stabilità.

Il marketing deve smetterla di vendere sogni irrealizzabili: annunciate date realistiche, con milestone pubbliche come “certificazione console completata” o “beta aperta a 10.000 tester”. E se il gioco non è pronto? Ritardate senza vergogna, come insegna la storia: meglio un Crimson Desert perfetto a giugno che un disastro a marzo.

O pensate a lanci scalati: early access PC per chi vuole rischiare, full release console solo dopo polish extra, con refund automatici facili e onesti per chi si sente fregato. Ma le soluzioni non cadono dal cielo: i giocatori devono smetterla di finanziare le fregature con preorder ciechi.

Aspettate recensioni console reali, premiate chi fa beta aperte come Helldivers 2 o No Man’s Sky (che da disastro è diventato leggenda proprio grazie a update trasparenti). Altrimenti l'epilogo sarà chiaro: ciao còre.

In fondo, quindi, la cura esiste: Cyberpunk ha insegnato che si può rimediare, ma a costo di anni e milioni, e ciò non è sostenibile per tutti. Crimson Desert ha l’occasione di essere un altro punto di non ritorno: non un meme, ma l’esempio che l’industria può evolvere. Altrimenti, prepariamoci a un 2026 di polemiche infinite, ancora e ancora, come se già il periodo storico non fosse già abbastanza complesso di suo.

Basta infatti un po’ di coraggio da tutte le parti: sviluppatori onesti, publisher pazienti, community matura. Oppure non se ne uscirà mai, continuando a girare in tondo fino al prossimo gioco rotto.