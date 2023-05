LEGO 2K Drive tra mattoncini e creatività: a tu per tu con Visual Concepts

Dopo gli ultimi capitoli di Forza Horizon, Gran Turismo e Mario Kart, siamo più che certi che il genere dei racing game ha raggiunto una maturità ludica e concettuale impensabile solo una manciata di anni fa, ma a quanto pare c'è ancora spazio per titoli che desiderano ritagliarsi uno spazio all'interno di un mercato sempre più affollato: LEGO 2K Drive è infatti pronto a lanciarsi in pista, con tutta una serie di particolarità uniche che potrebbero permettergli di brillare nel mucchio.

Il racing game dedicato ai celebri mattoncini danesi (le cui automobili trovate su Amazon) è stato ufficializzato ormai da diverse settimane, sebbene la data di uscita sia ormai imminente. Nell'attesa di poter mettere le mani sul gioco, abbiamo avuto modo di scambiare due chiacchiere con gli sviluppatori di Visual Concepts in esclusiva italiana, per parlare di come hanno tradotto l'iconica esperienza di costruzione LEGO nella versione disponibile in LEGO 2K Drive.

Il gioco, com'è giusto che sia, riprenderà lo stile estetico classico dei leggendari LEGO, avvicinando il gameplay più a un Mario Kart piuttosto che a Forza Horizon, per quanto abbiamo potuto vedere finora. In LEGO 2K Drive ci saranno più tipi di veicoli per la strada, off-road e non solo, che cambieranno automaticamente quando guideremo su terreni differenti. Non mancheranno inoltre neppure i potenziamenti per ciascun mezzo, oltre alla possibilità di creare i propri veicoli LEGO personalizzati con cui correre.

Sbizzarrirsi con i mattoncini

Proprio per quanto riguarda quest'ultimo punto, il gioco presenterà una modalità di personalizzazione approfondita nota come Garage. Il Garage è infatti una delle parti più importanti del nuovo racing game di Visual Concepts, in quanto punta a evolvere la tipica esperienza LEGO di costruire veicoli personalizzati mattoncino per mattoncino, con oltre 1000 pezzi unici disponibili nel prodotto finale.

Secondo Visual Concepts, la creazione di un vero e proprio "spazio creativo" nell'universo LEGO è un elemento fondamentale, nato da una passione condivisa smodata verso i mattoncini e dall'esperienza del team nel settore dei titoli sportivi e non solo.

Steve Ranck, direttore generale di Visual Concepts South, ha spiegato che «come voi, siamo grandi fan dei LEGO. Abbiamo colto l'opportunità legata alla possibilità di dare vita a un gioco di guida, visto anche che diversi membri dello studio hanno lavorato a racing game in precedenza».

«Fin dall'inizio del processo di sviluppo sapevamo di voler creare un gioco dall'anima arcade che fosse facilmente accessibile a qualsiasi giocatore», ha aggiunto il director Brian Silva.

I fan dei mattoncini ricorderanno senza ombra di dubbio il vecchio LEGO Racers, un gioco che è servito sicuramente da fonte di ispirazione per LEGO 2K Drive, sebbene Visual Concepts abbia sicuramente voluto fare qualcosa di più fresco e moderno che gioco di corse, come rimarcato durante l'intervista. Il gioco, infatti pone l'accento sul piacere della guida prima ancora che sul battere un avversario entro un limite di tempo: «abbiamo deciso di dare vita a un gioco open world in cui si possono fare più cose diverse, oltre che gareggiare», ci anticipano gli autori.

Il gioco non sarà quindi un simulatore di corse "normale", sebbene sia possibile creare un veicolo e guidarlo ovviamente fino al traguardo: il fulcro sarà partecipare a gare esplorando un mondo aperto, il tutto recuperando oggetti da collezione e sconfiggendo avversari controllati anche dalla CPU.

Per David Msika, Design Director di Visual Concepts South, la sfida principale nel progettare LEGO 2K Drive non è stata necessariamente quella di creare un buon gioco di corse in senso stretto, bensì il creare un'esperienza che faccia la gioia di chi coi LEGO ci è cresciuto.

«Abbiamo deciso di dare vita a un gioco open world in cui si possono fare più cose diverse, oltre che gareggiare».

Per Visual Concepts è essenziale che i giocatori possanoe che il gioco funzioni senza problemi. Ed è qui che entra in gioco il Garage: costruire veicoli è semplice quanto unire i mattoncini nella realtà, potendo creare la nostra prossima auto da zero e potendo modificare qualsiasi veicolo della nostra collezione, anche grazie alla costruzione guidata.

L'inizio di ogni costruzione LEGO comincia con la base, che nel caso del Garage di LEGO 2K Drive è il telaio. Da lì si andranno ad aggiungere i singoli mattoncini, uno alla volta, fino a quando il veicolo non è completo.

«Avrete una manciata di pezzi con cui iniziare, e circa 300 pezzi da posizionare su ogni veicolo, in modo che possiate semplicemente andare a zonzo». Visual Concepts ha ribadito che il gioco è un costruttore di veicoli incredibilmente profondo che emula ciò che le persone farebbero nella vita reale.

«Sappiamo che il Garage è uno dei punti di forza del gioco, tanto che le novità arriveranno anche con contenuti aggiuntivi» ci hanno ribadito. La visione del team per le auto personalizzabili, le barche e quant'altro si inquadra col fatto che i veicoli sono creazioni dei giocatori, quasi fossero "veri" pezzi su quattro ruote. Ma non solo: a quanto pare sarà anche possibile personalizzare i propri veicoli con i Flair, ossia dei pezzi speciali che possono essere utilizzati per rendere il proprio mezzo ancora più personale.

Costruire senza escludere

Con così tante opzioni disponibili, LEGO 2K Drive mette davvero tanta carne al fuoco, sebbene stando al team di sviluppo non vi saranno problemi di accessibilità, visto che il giocatore sarà sempre incoraggiato con facilità a mettere insieme i pezzi: «il nostro gioco LEGO sarà per tutti, così come per quanto riguarda l'utilizzo del Garage. Non vogliamo dirvi come costruire il veicolo, perché questo frenerebbe la vostra creatività».

«Vogliamo offrire ai giocatori un nuovo modo di immaginare i giochi LEGO».

Nel gioco, si dovranno fare i conti con le proprie scelte mentre la fisica si adatterà alla creazione di un mezzo. Man mano che i giocatori costruiranno i vari veicoli piazzando nuovi mattoncini e accessori personalizzati, verrà tenuto conto di questi calcoli per formare mezzi unici che si evolveranno man mano che saliremo di livello.

«Contiamo di ricevere un feedback positivo da parte della community, sia da parte dei fan dei LEGO che dei fan dei giochi di guida e degli open-world in generale. Siamo certi di essere riusciti a cogliere ciò che renderà il gioco interessante per un gran numero di giocatori».

«Vogliamo offrire ai giocatori un nuovo modo di immaginare i giochi LEGO, legando il tutto alla guida, al gameplay e all'open-world coinvolgente. Avevamo molte opzioni ma credo che l'idea della costruzione sia venuta fuori in modo pressoché naturale». LEGO 2K Drive punta quindi a distinguersi sia dagli altri giochi di corse più tradizionali (inclusi i titoli su kart) che dagli altri titoli basati sui mattoncini e ispirati a film e serie di successo (da Star Wars e Batman, la lista è davvero infinita). Ciò dimostra che l'idea su cui Visual Concepts ha impostato l'intero sviluppo del gioco fin dall'inizio è piuttosto solida.

Sperimentare nuove costruzioni è la chiave per sfruttare la potenza del proprio veicolo, il tutto mentre si affrontano gare e mini-giochi all'interno dei vari biomi di LEGO 2K Drive. Non avendo ancora avuto modo di mettere mano al titolo (in attesa di poterlo fare nelle prossime settimane, in occasione della recensione), possiamo dedurre come il gioco sia però chiamato a soddisfare l'immaginazione più sfrenata, tanto che le possibilità sembrano – almeno sulla carta – piuttosto stimolanti.

Solo quando LEGO 2K Drive verrà lanciato per PC e console il 19 maggio prossimo potremo quindi finalmente scoprire con le nostre mani e i nostri occhi se il senso di scoperta e meraviglia dei mattoncini più famosi di tutti i tempi – e della nostra infanzia– sarà replicato nel più ambizioso progetto dei Visual Concepts.