Trovo questo articolo stridente con tutto ciò che in passato mi sono ritrovato a leggere su questo sito quando si affrontava questo argomento caldo, mi ricordo benissimo che in redazione eravate più o meno dell'idea che la console war fosse il male, che le barriere ideologiche ancora prima che fisiche tra le piattaforme fossero da abbattere, da superare, così come il concetto di esclusive che secondo gli autori che firmavano gli articoli le ritenevano già dieci anni fa inutili.
Sarà che la redazione di allora fosse composta da altre persone con soggettività differenti, probabile che fossero i tempi di Pregianza o giù di lì. Ma vedere adesso un articolo come questo che non dico difenda la console war ma ne riconosce il ruolo rilevante che aveva nella cultura videoludica assieme alla difesa delle esclusive e dei marchi, beh insomma, sembra un cambio di vedute così repentino da essere incomprensibile.
"Sarà che la redazione di allora fosse composta da altre persone con soggettività differenti." Sta tutto qui. Così come l'attuale redazione è composta da altre persone con soggettività differenti. Io ho le mie idee e la rubrica degli Originals è proprio una vetrina su ciò che pensiamo e "sentiamo".
Si ma non si capisce bene che linea editoriale generale adottiate di solito.
Articolo delirante, scritto da qualcuno che evidentemente i prodotti non li paga, perché in caso contrario, dopo "le esclusive costano" avrebbe dovuto aggiungere che anche le console costano, ed doverne comprare due - fra l'altro identiche a livello di funzionalità - per giocare i titoli dei due competitors è DEMENZIALE, e lo è sempre stato. Che la "rivoluzione" non sia dovuta al buon cuore dei contendenti lo sappiamo tutti, ma che chi ha subito per anni l'assurdità di queste politiche a costi altissimi ora si lamenti fa ridere.. e fa sorgere brutti pensieri; voi dell'indotto temete forse che se il mercato del gaming si normalizza verranno a mancare tutte quelle ridicole polemiche e gossippame vario che alimentava i vs articoli?
Giammai! Sempre contro la piattaforma verde che, oggettivamente, ha distrutto e sta distruggendo questa industria, lo stesso specchio della società: chi ha più soldi vuole imporre la sua idea e, soprattutto, guadagnare, guadagnare e guadagnare. Ma che ve ne fate dell'extraprofitto? Non si accontentano mai. Ovviamente, da fanboy Sonaro, ma intelligente, se anche (ex) mamma Sony dovesse farci questo tradimento, la coerenza deve essere sempre seguita, e verrà il giorno che appenderò il joypad al chiodo. Nel frattempo, fatemi sognare ancora il modello tradizionale...
Deliranti sono i commenti come i tuoi. E regolati, perché la figura barbina è solo la tua e dei tuoi brutti pensieri (LOL).
