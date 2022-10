Sony vi regala fino a 50 euro su PlayStation Store se comprate le sue cuffie

Qualche tempo fa, vi avevamo raccontato del lancio delle cuffie da gaming firmate Sony InZone, una nuova linea pensata dalla divisione di elettronica di Sony e ideali per giocare su PC e su PlayStation 5.

Proprio in questi giorni, abbiamo messo mano al modello base (H3) e al modello intermedio (H7), portandovi l’unboxing sul nostro canale e mettendo alla prova entrambi gli headset in vista della recensione.

Se li avete adocchiati e state valutando di comprarne un esemplare, sappiate che Sony ha lanciato una peculiare iniziativa per cui, acquistando le Sony InZone H7 o le H9, avete diritto a fino 50 euro di credito in regalo su PlayStation Store.

La promozione rimane valida dal 14 ottobre al 14 novembre: con il modello H9 il credito a cui si ha diritto è pari a 50 euro, mentre acquistando le H7 si ha diritto a 25 euro da spendere su PlayStation Store, per acquistare i vostri prossimi videogiochi.

«L’operazione promozionale è condotta in collaborazione con Sony Interactive Entertainment (SIE). L’offerta si applica a tutti gli acquisti effettuati presso i rivenditori autorizzati tra il 14 ottobre e il 14 novembre 2022 (compreso)» precisa Sony, che ci ha raggiunto con una nota ufficiale.

Se siete intenzionati ad acquistare queste cuffie, all’indirizzo di seguito potete trovare il modulo con tutti i dettagli per procedere a riscattare il credito in regalo:

Di seguito, invece, potete vedere entrambi i modelli su Amazon, in caso foste interessati:

Le Sony InZone H7

Vi ricordiamo che sia le H7 che le H9 sono cuffie wireless pensate per il gaming. Dotate di un convinto audio spaziale, che è possibile personalizzare nel dettaglio attraverso l’applicazione per PC (solo Windows, al momento), sono anche munite di un microfono per la chat vocale.

Inoltre, il modello H9 è anche dotato di tecnologia di cancellazione del rumore: i colleghi del nostro sito gemello Tom’s Hardware ve ne hanno proposto la recensione a questo indirizzo, mettendo le cuffie alla prova in diversi contesti.

Nei prossimi giorni, invece, su queste pagine ci esprimeremo con la recensione delle H7 (vendute a 229,99 euro, le H9 sono proposte a 299,99 euro) e delle sorelle minori H3 (cablate da 99 euro, escluse dalla promozione), che abbiamo provato soprattutto su PlayStation 5.