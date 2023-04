Sony Pulse 3D, ottime cuffie gaming wireless per PS5 e PS4, con uno sconto del 30%!

Presso il noto portale e-commerce eBay, è attiva un’offerta eccezionale che permette di portarsi a casa le cuffie gaming Sony Pulse 3D a un prezzo davvero conveniente! Come ogni giorno, eBay propone tantissime promozioni che abbiamo analizzato e di cui abbiamo fatto una selezione di quelle più interessanti, così da consentirvi di puntare sui prezzi d’occasione più imperdibili tra quelli che stanno vendendo proposti.

Grazie alle offerte di eBay, potete avere le cuffie gaming Sony Pulse 3D a soli 69,99€, rispetto agli usuali 99,99€ di listino, risparmiando 30 euro. Vi suggeriamo, tuttavia, di sbrigarvi, in quanto i pezzi proposti a questo prezzo sono limitati!

Progettate appositamente per essere compatibili con la console PlayStation 5, le cuffie gaming Sony Pulse 3D sono state progettate per sfruttare la tecnologia audio 3D Tempest, che permette di ricreare un ambiente sonoro tridimensionale realistico e preciso.

Il design delle cuffie gaming Sony Pulse 3D è stato studiato per garantire un comfort ottimale durante le lunghe sessioni di gioco. La fascia regolabile si adatta perfettamente alla forma della testa, mentre i morbidi cuscinetti auricolari assicurano un’ottima vestibilità e isolamento acustico. Inoltre, le cuffie dispongono di un microfono a cancellazione di rumore integrato, per permettervi di comunicare con chiarezza con gli altri giocatori durante le partite online.

