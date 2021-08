Smartphone XIAOMI in offerta nel Solo per Oggi Mediaworld

Tornano anche oggi, lunedì 23 agosto, le migliori offerte del giorno proposte dalla nota catena Mediaworld con la promozione “Solo per oggi Mediaworld” che, come al solito, abbiamo analizzato e di cui abbiamo fatto una selezione di quelle più interessanti, così da consentirvi di puntare solo al meglio e risparmiare diversi euro rispetto al consueto prezzo di listino.

Oggi ci concentriamo sugli smartphone XIAOMI in offerta sulla piattaforma online della catena di elettronica. Tra i modelli in offerta c’è XIAOMI Mi 10T Lite, con un prezzo di €249,99 al posto dei €349,00 di listino, per un risparmio reale di €100.

Lo smartphone XIAOMI Mi 10T Lite è dotato di un processore da 8 core a 2,2 GHz, con una memoria interna di 128GB ed una RAM di 6GB. Il display è ottimo, perché si tratta di un luminosissimo 6,67 pollici LCD, perfetto per l’utilizzo in qualsiasi condizione.

Per quanto riguarda la fotocamera, XIAOMI Mi 10T Lite ha dalla sua un ottica da 64 megapixel, quindi di tutto rispetto considerando la fascia di prezzo del prodotto. Infine la connettività, che supporta 4G, LTE, ed ovviamente Wi-Fi e GPS.

In tutto questo ci si mette anche un design semplice e minimale, che garantisce al prodotto un’estetica gradevole e mai eccessiva.

