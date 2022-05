Smart TV Sony 4K da 75″, ideale per PS5, con uno sconto di 580 euro da Mediaworld!

Tornano anche oggi, lunedì 9 maggio 2022, le migliori offerte del giorno proposte dalla nota catena Mediaworld con la promozione “Solo per oggi Mediaworld” che, come al solito, abbiamo analizzato e di cui abbiamo fatto una selezione di quelle più interessanti, così da consentirvi di puntare sui prezzi d’occasione più imperdibili tra quelli che stanno venendo proposti.

Tra i vari prodotti proposti oggi a prezzo scontato troviamo la smart TV Sony KD75X81J, che attualmente potete portarvi a casa a soli 999€, rispetto agli usuali 1.579€ di listino, per un risparmio reale di 580€.

La smart TV Sony KD75X81J è dotata di uno splendido pannello da 75″ che, grazie all’impiego del potente processore Sony XDR X1, è in grado di ottimizzare colori, contrasto e nitidezza, offrendo ombre ricche di dettagli ed immagini realistiche ed a fuoco da qualsiasi angolazione.

A ottimizzare il contrasto delle immagini offerte della smart TV Sony KD75X81J provvede poi la tecnologia Object-based HDR remaster, grazie alla quale il colore dei singoli oggetti sullo schermo viene analizzato modificandone il contrasto.

Con un design compatto e cornici sottili, la smart TV Sony KD75X81J è equipaggiata con il sistema operativo Google TV, che permette di accedere a una vasta gamma di applicazioni, tra cui quelle relative ai maggiori servizi di streaming, come Netflix, Prime Video e Disney+.

La smart TV Sony KD75X81J è dotato di un insieme di tecnologie XR Picture che si occupa di riprodurre colori naturali, offrire un contrasto mozzafiato e ricreare la qualità delle immagini originali con sofisticati algoritmi di upscaling.

I prezzi proposti da Mediaworld sono senza dubbio tra i più bassi della rete e nel Solo per oggi trovate tantissimi altri prodotti scontati; quindi, vi suggeriamo di visitare il sito di MediaWorld per scoprirli tutti direttamente dal link in calce. Vi ricordiamo, infine, che quotidianamente vi segnaliamo le migliori offerte presenti in rete, che trovate nella nostra area dedicata del sito.