SIFU disponibile ora in super sconto su eBay

Anche nella giornata odierna, noi di SpazioGames.it abbiamo messo a ferro e fuoco il web in cerca delle migliori offerte per i videogiocatori e abbiamo scovato che il rivenditore eBay sta proponendo un consistente sconto sulla Vengeance Edition dell’apprezzato SIFU, il gioco di combattimento firmato da Sloclap che lo scorso febbraio si è fatto notare per la sua capacità di mettere alla prova i videogiocatori (anche se da allora è stato reso più accessibile).

Il gioco sta infatti venendo proposto a soli 34,99 euro per la sua edizione PS5, praticamente il prezzo più basso che possiate trovare nel web – come dimostra il fatto che le copie stiano andando letteralmente a ruba.

All’interno della speciale Vengeance Edition è possibile trovare la Steelbook per riporre con stile il disco di gioco, l’Artbook da 48 pagine in formato mini, la colonna sonora digitale e anche 3 litografie che rendono omaggio alla stilosa direzione artistica del titolo.

Nella recensione a cura del critico Domenico Musicò, abbiamo sottolineato come SIFU sia in grado di dare grande soddisfazione proprio grazie al suo combat system, che mette di fronte a nemici non disposti a fare sconti di alcun tipo. Così, tra combo e studio dell’avversario, ci si ritrova ben presto completamente immersi nel lavoro realizzato da Sloclap.

«Sifu è un gran bel picchiaduro a scorrimento: armonioso, molto credibile, ricco di combo e movenze, contromosse e di tutto ciò che il genere aveva assoluto bisogno» avevamo spiegato nel nostro articolo completo, assegnando una valutazione molto positiva al titolo.

Questo è solo uno dei numerosi prodotti che potete trovare a prezzo scontato su eBay