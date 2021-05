SEGA Astro City Mini: ecco dove effettuare il preorder a prezzo scontato

Disponibile già da diversi mesi sul territorio nipponico, SEGA Astro City Mini si prepara ad approdare anche in Italia. Il prodotto, che segue la linea tracciata da Nintendo con le sue mini console, quali NES e SNES, a cui hanno successivamente aderito anche altre aziende, riproduce in forma miniaturizzata l’aspetto dei classici cabinati da sala giochi.

In modo del tutto simile a Neo Geo Mini, Astro City Mini potrà essere collegato alla TV di casa tramite cavo HDMI e sarà alimentato tramite la porta micro-USB. Sono presenti, infine, ulteriori porte USB per l’uso di controller ed arcade stick aggiuntivi.

SEGA Astro City Mini includerà 36 titoli arcade, tra i quali troveremo grandi classici come Golden Axe, Virtua Fighter e Fantasy Zone. Ecco la lista completa:

Alex Kidd with Stella: The Lost Stars

Arabian Fight

Flicky

My Hero

Puyo Puyo Tsu

Quartet 2

Rad Mobile

Scramble Spirits

Sega Ninja

Sonic Boom

Space Harrier

Stack Columns

Thunder Force AC

Bonanza Bros.

Columns

Cotton

Crack Down

Cyber Police ESWAT

Puyo Puyo

Puzzle & Action: Ichidant-R

Gain Ground

Shadow Dancer

Shinobi

Wonder Boy

Wonder Boy in Monster Land

Wonder Boy III: Monster Lair

Alien Syndrome

Alien Storm

Altered Beast

Columns II: The Voyage Through Time

Dark Edge

Fantasy Zone

Golden Axe

Golden Axe: The Revenge of Death Adder

Puzzle & Action: Tant-R

Virtua Fighter

Si tratta indubbiamente di una line-up particolarmente interessante e siamo sicuri che tutti troveranno, nella lista precedente, diversi titoli con cui hanno passato diverse ore in sala giochi nel corso degli anni ’90.

Il debutto sul mercato di SEGA Astro City Mini è previsto per il prossimo 25 giugno. Il nostro consiglio, nel caso foste interessati al prodotto, è quello di prenotarlo sin da ora, così da averlo comodamente a casa vostra per il Day One. Nel caso di Amazon, inoltre, potrete usufruire della garanzia che prevede il pagamento del prezzo più basso raggiunto dal prodotto da qui al debutto sul mercato.

