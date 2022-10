SD, SSD, hard disk e tanto altro fino a metà prezzo con il Prime Day di Amazon!

Continuano le offerte dell’Amazon Prime Day, che propongono sconti su una moltitudine di prodotti di diverse tipologie, consentendovi non solo di divertirvi o di rinnovare la vostra casa (o il vostro guardaroba). In questo articolo vi parliamo delle incredibili offerte inerenti a SD, SSD e Hard Disk, di cui potete approfittare a patto di essere abbonati al servizio Amazon Prime.

Tra le varie offerte presenti sul portale, vi segnaliamo la microSD SanDisk da 256 GB, che attualmente potete portarvi a casa a soli 37,29€, rispetto agli usuali 99,99€ di listino, con un corposo sconto del 63%. Si tratta di un’occasione imperdibile per incrementare lo spazio a disposizione sulla vostra Nintendo Switch risparmiando notevolmente sul suo prezzo di acquisto usuale.

La microSD SanDisk da 256 GB per Nintendo Switch sfoggia un’appariscente colorazione gialla con una simpatica stella in bella vista. Il dispositivo offre prestazioni ottimali per il caricamento ed il salvataggio dei dati, grazie ad una velocità massima di 100MB/s e 90MB/s, rispettivamente in lettura e scrittura.

Le possibilità offerte dalla presenza di una memoria microSD sono molteplici. Oltre all’opportunità di trasferire i giochi dalla memoria interno a quella esterna, così da liberare spazio sulla console, è permesso il salvataggio di video, screenshot, dati di aggiornamento software e DLC.

Le possibilità offerte dalla presenza di una memoria microSD sono molteplici. Oltre all'opportunità di trasferire i giochi dalla memoria interno a quella esterna, così da liberare spazio sulla console, è permesso il salvataggio di video, screenshot, dati di aggiornamento software e DLC.

Prime Day ottobre 2022: Le migliori offerte su SD, SSD e Hard Disk