Samsung Galaxy S22, acquistalo ora da MediaWorld e ottieni gratis le Galaxy Buds Pro e una gift card da 100€

Il noto portale e-commerce MediaWorld ha lanciato una promozione da leccarsi i baffi per tutti coloro che sono intenzionati ad acquistare un nuovissimo Samsung Galaxy S22. Infatti, sino al prossimo 10 marzo si riceverà gratuitamente un paio degli eccezionali auricolari Galaxy Buds Pro e, se effettuerete l’acquisto entro il 28 febbraio, otterrete anche una Gift Card MediaWorld del valore di 100€! Inoltre, potete pagare lo smartphone in comode rate a Tasso Zero in 20 mesi.

Samsung Galaxy S22 è la nuova serie di punta della casa coreana, composta da Galaxy S22, Galaxy S22+ e Galaxy S22 Ultra. La versione “base” è animata dal SoC Exynos 2200 con GPU Xlipse 920, accompagnato da 8 GB RAM e 128 o 256 GB di memoria interna non espandibili. Il display integrato è un Dynamic AMOLED 2X da 6,1″ a risoluzione FHD+ con frequenza di aggiornamento di 120Hz. Sul retro, il comparto fotocamere è composto da un obiettivo principale da 50MP, un grandangolo da 12MP, uno zoom ottico 3X da 10MP e una camera anteriore per selfie da 10MP.

Il modello Samsung Galaxy S22+ propone invece un più ampio schermo da 6,6″ e una batteria maggiorata, mentre Samsung Galaxy S22 Ultra offre un display da 6,8″ a risoluzione QHD+ con una luminosità di picco di 1750 nits. In quest’ultimo caso, inoltre, viene rinnovato il comparto fotocamere, che può contare su una principale da ben 108MP, uno zoom ottico 10X da 10MP e una camera anteriore da 40MP, oltre alle precedenti grandangolari da 12MP e zoom ottico 3X da 10MP. Ultimo, ma non di certo per importanza, la presenza della S-Pen integrata, che vi permetterà di prendere appunti, disegnare e molto altro!

Indubbiamente si tratta di una promozione molto interessante per tutti coloro che desiderano mettere le mani sull’ultimo smartphone di casa Samsung e vi suggeriamo di visitare la pagina inerente all’iniziativa per tutti i dettagli.

