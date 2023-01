Realme GT Neo 3, eccellente smartphone, a un prezzo super solo per oggi! -23%

La nota catena Mediaworld, conosciuta per il suo vasto assortimento di elettronica di consumo, propone ancora oggi, giovedì 12 gennaio 2023, le sue offerte del giorno con la promozione “Solo per oggi Mediaworld“. Come ogni giorno, abbiamo analizzato tutte le offerte e selezionato quelle che riteniamo essere le più interessanti per i nostri lettori, in modo che possiate puntare sui prezzi d’occasione più vantaggiosi tra quelli proposti.

Questa promozione giornaliera offre la possibilità di acquistare prodotti di alta qualità a prezzi scontati, il che può rappresentare un’ottima occasione per fare un acquisto importante o per risparmiare su un acquisto che avevate già programmato.

Tra i vari prodotti proposti oggi a prezzo scontato, uno degli articoli più interessanti è lo smartphone Realme GT NETO 3. Con uno sconto del 23,33%, attualmente potrete acquistarla a soli 459,99€ invece dei soliti 599,99€ di listino. Ciò significa che avrete la possibilità di risparmiare ben 140€, rappresentando un’occasione imperdibile per portare a casa uno smartphone di alta qualità a un prezzo vantaggioso.

Lo smartphone Realme GT Neo 3 è alimentato dal potente SoC Mediatek Dimensity 8100 che gli garantisce eccellenti prestazioni. Con 8 GB di RAM e 256 GB di memoria interna, avrete spazio sufficiente per tutti i vostri contenuti e potrete eseguire più attività contemporaneamente senza alcun rallentamento. La batteria da 5.000mAh vi garantirà un’elevata autonomia, in modo da poter coprire la giornata senza alcun problema. E se doveste trovarvi con poca carica, la carica SuperDart da 80W consente di ripristinare l’autonomia in pochi minuti.

Il display AMOLED da 6,7″ di Realme GT Neo 3 è una vera gioia per gli occhi, con una frequenza di aggiornamento di 120Hz e un rapporto di contrasto di 5.000.000:1 che garantiscono immagini nitide e colori vivaci. Il comparto fotocamere è altrettanto impressionante, con una fotocamera principale con AI da 50 MP, una macro fotocamera da 4 cm e una fotocamera ultra-grandangolare da 8 MP a 150°.

I prezzi proposti da Mediaworld sono altamente competitivi e tra i più bassi presenti sul mercato. La promozione “Solo per oggi Mediaworld” offre ogni giorno numerose occasioni per acquistare prodotti di alta qualità a prezzi scontati. Oltre allo smartphone Realme GT Neo 3 menzionato in precedenza, su Mediaworld.it potrete trovare una vasta gamma di prodotti scontati, tra cui elettronica di consumo, elettrodomestici, prodotti per il gaming e molto altro ancora.

Inoltre, suggeriamo di visitare regolarmente la nostra area dedicata del sito per scoprire le migliori offerte presenti in rete. In questo modo, potrete sempre rimanere aggiornati sulle ultime offerte e non perdere l’occasione di acquistare prodotti di alta qualità a prezzi vantaggiosi.