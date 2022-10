Razer Edge | Prezzo, uscita, 5G e giochi compatibili

Durante la recente RazerCon, il noto marchio Razer ha finalmente mostrato da vicino anche uno dei suoi progetti di cui da qualche tempo si sentiva chiacchierare: parliamo della console Razer Edge, pensata per giocare in 5G (ma non solo), e che promette di essere un compromesso tra il gioco in streaming e le proposte del panorama mobile.

Ma come funzionerà questa piattaforma portatile? Quanto costerà e che giochi sarà possibile giocare? Abbiamo messo insieme tutte le informazioni diffuse (comprese quelle inviataci direttamente da Razer), per raccontarvi da vicino le peculiarità di Razer Edge.

Tutto su Razer Edge

Cos’è Razer Edge

Razer Edge viene descritta da Razer come un «dispositivo» per il gaming, il primo che sfrutterà anche la possibilità di collegamento in 5G, in modo da avere la possibilità di connessione a velocità molto rapida anche fuori casa.

Parliamo di un dispositivo dal formato mobile, capace di riprodurre i giochi sia in locale che attraverso il cloud, grazie alla sua connessione. All’interno della confezione, quindi, sarà possibile trovare sia Razer Edge che i controller Razer Kishi V2 Pro (trovate invece su Amazon la versione standard, che di suo è venduta a circa 120 euro), da collegare alla piattaforma per costituire una sorta di “Nintendo Switch” in stile Razer, con i Kishi rimovibili.

Secondo il produttore, parliamo dell’esperienza definitiva di gaming per dispositivi Android, ma attraverso l’integrazione di servizi in abbonamento come Xbox Game Pass e GeForce Now – oltre a launcher nativi come quello di Epic Games – la libreria di videogiochi dovrebbe essere particolarmente ampia e non limitarsi solo ai titoli che è possibile recuperare su Play Store.

Ma cosa si nasconde sotto la scocca di Razer Edge e quali sono le sue specifiche tecniche?

Specifiche tecniche

Il produttore ha reso noto che ci saranno tre diverse varianti della sua Razer Edge, anche se non ci è ancora dato sapere se tutte (o quando) arriveranno anche in Italia e in Europa.

Parliamo, nello specifico, di una versione solo Wi-Fi (che sarà ovviamente la più economica), di una Founders Edition che includerà anche gli auricolari Razer Hammerhead True Wireless usciti nel 2021, e di una variante con 5G pensata per giocare fuori casa con una connessione che non si lascia spaventare da niente.

Di seguito, le diverse specifiche.

Razer Edge Wi-Fi Razer Edge Founders Edition Razer Edge 5G Prezzo consigliato $399,99 $499,99 TBA Chipset Qualcomm Snapdragon G3x Gen 1 Qualcomm Snapdragon G3x Gen 1 Qualcomm Snapdragon G3x Gen 1 Schermo 6,8″ FHD (2400 x 1800), AMOLED a 144 Hz 6,8″ FHD (2400 x 1800), AMOLED a 144 Hz 6,8″ FHD (2400 x 1800), AMOLED a 144 Hz RAM 8 GB LPDDR5 8 GB LPDDR5 8 GB LPDDR5 Archiviazione 128 GB (interna)

MicroSD fino a 2 TB 128 GB (interna)

MicroSD fino a 2 TB 128 GB (interna)

MicroSD fino a 2 TB Audio Speaker a 2 vie con 2 microfoni digitali

THX Spatial Audio Speaker a 2 vie con 2 microfoni digitali

THX Spatial Audio Speaker a 2 vie con 2 microfoni digitali

THX Spatial Audio Camera Frontale da 5 MP, 1080@60 fps Frontale da 5 MP, 1080@60 fps Frontale da 5 MP, 1080@60 fps Batteria 5.000 mAh 5.000 mAh 5.000 mAh Connettività Wi-Fi 6E

Bluetooth 5.2

USB Type-C

Jack 3.5 mm Wi-Fi 6E

Bluetooth 5.2

USB Type-C

Jack 3.5 mm Wi-Fi 6E

5G con eSim

Bluetooth 5.2

USB Type-C

Jack 3.5 mm Antenna – – Sub 6, mmWave (LTE, UMTS, Global LTE, LTE Cat 22) Dimensioni 260 x 85 x 11 mm 260 x 85 x 11 mm 260 x 85 x 11 mm Peso 264 g (solo Edge)

401 g (con controller) 264 g (solo Edge)

401 g (con controller) 264 g (solo Edge)

401 g (con controller) Controller Alimentato via USB-C

2 stick analogici

8 pulsanti

1 d-pad

2 grilletti

2 dorsali

2 tasti programmabili

Razer HyperSense haptics Alimentato via USB-C

2 stick analogici

8 pulsanti

1 d-pad

2 grilletti

2 dorsali

2 tasti programmabili

Razer HyperSense haptics Alimentato via USB-C

2 stick analogici

8 pulsanti

1 d-pad

2 grilletti

2 dorsali

2 tasti programmabili

Razer HyperSense haptics Nella scatola Razer Edge Wi-Fi

Razer Kishi V2 Pro Razer Edge Wi-Fi

Razer Kishi V2 Pro

Razer Hammerhead True Wireless (2021) Razer Edge 5G

Razer Kishi V2 Pro

Razer Edge: giochi compatibili e abbonamenti

Come confermato da Razer, sarà possibile giocare su questo dispositivo:

Giochi nativi per Android ;

; Giochi da launcher pre-installati, come Epic Games ;

; Giochi in cloud da servizi in abbonamento come Xbox Game Pass Ultimate e Nvidia GeForce Now (richiedono una connessione);

da servizi in abbonamento come e (richiedono una connessione); Giochi in accesso remoto come con Steam Link, Parsec e Moonlight.

In sintesi, insomma, con una connessione attiva è possibile estendere notevolmente le proprie possibilità di gioco e non è una sorpresa che Razer stia puntando soprattutto su Edge 5G, come modello di punta: con quella versione della sua console handheld, infatti, potreste portare sempre con voi la vostra libreria di titoli in cloud senza nessun compromesso in termini di connessione.

Razer Edge sarà proposta in tre varianti

Prezzo e finestra di lancio

Al momento, Razer Edge non ha una finestra di lancio per l’Europa e la sua uscita è stata già fissata solo negli Stati Uniti.

Come confermato dal produttore, queste sono le informazioni previste per il debutto:

Quando esce : gennaio 2023 (solo negli USA)

: gennaio 2023 (solo negli USA) Quando esce in Italia : ancora da annunciare

: ancora da annunciare Prezzo di listino $399 (Wi-Fi), $499 (Founders), prezzo sconosciuto (5G)

Come immaginerete, ad oggi non sappiamo quale sarà il prezzo in euro, né quanto questo cambierà o meno in Italia. In compenso, è stato reso noto che la versione con 5G negli USA sarà venduta solo da Verizon, quindi sarà necessario rivolgersi all’operatore per acquistarla.

Al momento, tuttavia, nemmeno gli utenti statunitensi sanno quale sarà il prezzo finale di Razer Edge 5G sul loro mercato. Arriveranno ulteriori informazioni in merito direttamente da Verizon.

La console è rappresentata da un tablet e dai controller Kishi V2 Pro

Dove comprare Razer Edge

Stando alle informazioni rese note dal produttore fin qui, è possibile comprare la versione Wi-Fi e la Founders Edition esclusivamente sullo store ufficiale di Razer. Anche in questo caso, però, le prenotazioni sono riservate ai soli residenti negli USA e non sono previste spedizioni verso l’Europa dallo store online.

Per la versione 5G, invece, al momento sappiamo solo che in USA sarà venduta esclusivamente da Verizon, ma non ci sono notizie circa il debutto in Italia.