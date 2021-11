Questo mouse gaming Trust costa meno di 10 euro su Amazon! Imperdibile!

Avete bisogno di un mouse gaming entry level ma ugualmente affidabile e in grado di garantire una buona precisione? Oggi abbiamo il prodotto che fa al caso vostro! Infatti, attualmente, sul noto portale e-commerce Amazon il mouse Trust Gaming GXT 101 viene proposto a un prezzo assolutamente da non lasciarsi sfuggire!

Il mouse Trust Gaming GXT 101, oltre a essere dotato di una gradevole illuminazione, è dotato di un sensore ottico con una sensibilità in DPI che varia da 600 a 4800 DPI. Il valore può essere cambiato in tempo reale e in maniera molto semplice tramite il pulsante presente nella parte superiore del dispositivo.

Il mouse Trust Gaming GXT 101 è dotato anche di lati in gomma per fornire una presa salda, nonché di un design ergonomico e confortevole per non affaticare la vostra mano anche dopo lunghe sessioni di gioco.

Solitamente, il mouse Trust Gaming GXT 101 viene proposto a 14,99€, ma oggi potrete averlo a soli 9,99€, con un risparmio reale di 5€! Si tratta di un’occasione imperdibile per acquistare un articolo che potrà esservi utile quotidianamente risparmiando notevolmente sul suo prezzo di acquisto!

