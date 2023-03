Le produzioni videoludiche sono ormai diventate sempre più imponenti e ricche di contenuti: anche Wo Long Fallen Dynasty non è certamente un’eccezione, proponendo sfide in grado di mettere alla prova anche gli utenti più esperti.

Conoscere la longevità di un videogioco è ormai diventato di fondamentale importanza per molti utenti, che intendono sapere con il giusto anticipo la quantità di ore che potrebbero aspettarsi di impiegare in un determinato titolo.

In questa guida terremo dunque a mente le diverse esigenze delle principali categorie di giocatori per rispondere a una domanda molto importante: quanto dura Wo Long Fallen Dynasty?

Quanto dura Wo Long: Fallen Dynasty?

Per aiutarvi a scoprire quante ore potreste impiegare nell’ultima opera di Team Ninja, dovrete prima di tutto tenere a mente quali sono le vostre priorità durante le vostre campagne videoludiche.

Per chi va di fretta

Se fate parte di quella categoria di giocatori che preferisce arrivare al finale il prima possibile, evitando missioni secondarie, potenziamenti e altri segreti, allora Wo Long: Fallen Dynasty (lo trovate su Amazon) dovrebbe avere per voi una durata di circa 25 ore.

Per chi gioca normalmente

I giocatori invece più neutrali, che cercano cioè di godere a pieno dell’esperienza ma senza esagerare con l’approfondimento e senza voler necessariamente sbloccare ogni singolo componente o obiettivo, probabilmente dovrebbero aspettarsi circa 5 ore in più, arrivando a una media vicina alle 30 ore.

Per i completisti

Per i fan completisti che non vogliono rinunciare ad alcun obiettivo o trofeo, le cose si fanno decisamente più interessanti: una campagna in Wo Long Fallen Dynasty potrebbe infatti arrivare a durare addirittura oltre le 40 ore, tempo necessario per vedere tutto ciò che il gioco ha da offrire.

Se sceglierete poi di affrontare l’avventura con il New Game Plus e la nuova difficoltà, è inutile sottolineare che le tempistiche potrebbero addirittura raddoppiare.

Naturalmente i valori che vi abbiamo indicato in questa guida non rappresentano una certezza e potrebbero variare in base alle vostre esperienze ed esigenze, ma serviranno comunque per darvi una mano e calcolare al meglio il tempo libero a vostra disposizione.