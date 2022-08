PS5: acquistala su invito durante l’Amazon Gaming Week!

Su Amazon ha finalmente preso il via la Gaming Week, iniziativa che, sino al prossimo 9 settembre, vi consentirà di acquistare tantissimi prodotti gaming e videogiochi a prezzi assolutamente da non lasciarsi sfuggire! Tra le numerose offerte, vi segnaliamo la possibilità di acquistare il bundle che comprende la PS5 Standard Edition e Horizon Forbidden West. Per garantire che il maggior numero possibile di clienti autentici possano acquistare questo articolo molto richiesto, Amazon lo vende su invito. Se invitati all’acquisto, riceverete un’e-mail quando sarà disponibile. Purtroppo, non tutte le richieste saranno accolte.

Vi ricordiamo che PS5 punta fortemente sul suo SSD per annullare o ridurre al minimo i tempi di caricamento. Tra le sue caratteristiche, Sony ha sottolineato il Tempest Engine per una resa audio da next-gen, che consente di essere pienamente coinvolti nell’esperienza di gioco, e le specificità del nuovo controller DualSense. Quest’ultimo, grazie ai feedback tattili e ai particolari grilletti, sarà in grado di trasmettere sensazioni nuove al giocatore, facendogli anche percepire la resa di diversi terreni su cui sta camminando in-game. PlayStation 5 è stata lanciata in un modello standard e in uno solo digitale, privo di lettore blu-ray. Al di là di questa caratteristica, le due console propongono la medesima scheda tecnica – e sono quindi ugualmente potenti.

Come abbiamo affermato nella nostra recensione, dove il titolo si è aggiudicato un eccellente 9,1, «Horizon: Forbidden West si presenta come una naturale evoluzione di Horizon: Zero Dawn. La nuova avventura di Aloy riprende tutti i punti di forza del capostipite andando ad approfondire e stratificare il combat system, a trasportarci in un mondo ricco di caratterizzazioni e unicità, spostando il focus sempre più sugli scontri con le macchine e offrendo al giocatore una straordinaria abbondanza tra attività e cose da scoprire».

Questo è solo uno dei numerosissimi prodotti che potete trovare a prezzo scontato su Amazon e di cui vi invitiamo a consultare il catalogo integrale al link sottostante, mentre di seguito trovate una nostra selezione. Infine, prima di lasciarvi ai vostri acquisti, vi ricordiamo che quotidianamente vi segnaliamo le migliori offerte presenti in rete, che trovate nella nostra area dedicata del sito.

Amazon Gaming Week: le categorie in offerta