Oppo Band Style a meno di 40 euro su Amazon! Non lasciatevela scappare!

State cercando una nuova smart band a buon prezzo in grado di monitorare alla perfezione le vostre attività quotidiane? Oggi vi segnaliamo un’offerta che sicuramente catturerà la vostra attenzione! Infatti, l’ottima Oppo Band Style è attualmente acquistabile a un prezzo imperdibile su Amazon!

La smartband Oppo Band Style offre la possibilità di monitorare ben 12 modalità di workout, così da seguirvi in qualsiasi attività fisica nella quale potete cimentarvi, da una semplice camminata fino al nuoto, corsa e molto altro.

La smartband Oppo Band Style vi fornirà anche utili informazioni relative alla vostra qualità del sonno, nonché al tasso di saturazione dell’ossigeno nel sangue per offrirvi la massima quantità di informazioni disponibili per fare un quadro generale della vostra salute. In pratica, la smartband Oppo Band Style diventerà il vostro personal trainer personale, grazie anche alla possibilità di monitorare la vostra attività cardiaca sia a riposo che in allenamento.

La smartband Oppo Band Style offre un’autonomia sino a 12 giorni e può essere ricaricata in appena 90 minuti. È dotata di uno schermo AMOLED da 1,1″ con colori intensi e una risoluzione elevata ed è protetto da un vetro curvo 2D rinforzato e resistente ai graffi.

Solitamente la smartband Oppo Band Style viene proposta a 69,90€, ma oggi potete acquistarlo a soli 39,90€, risparmiando 30€. Si tratta di un’offerta assolutamente da non lasciarsi sfuggire che vi consentirà di portarvi a casa un dispositivo altamente utile ad un prezzo super!

