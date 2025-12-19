Instant Gaming ha appena lanciato un concorso che farà battere forte il cuore di tutti gli appassionati di videogiochi: in palio ci sono ben 2 console Xbox ROG Ally e 10 abbonamenti Game Pass! La parte migliore? Non serve spendere un centesimo né affrontare procedure complicate: partecipare è semplice e alla portata di chiunque voglia provare a vincere.

Come partecipare

Entrare in gioco richiede solo pochi passaggi: basta visitare la pagina dedicata al concorso sul sito di Instant Gaming e cliccare sul pulsante “Partecipa”. La registrazione è rapida, senza moduli complessi o informazioni superflue da inserire. Tutti gli utenti possono iscriversi gratuitamente, e i premi saranno assegnati tramite estrazione casuale, così ogni partecipante avrà le stesse chance di vincita.

Il tempo, però, è limitato: il concorso chiuderà tra meno di 10 giorni. Se volete mettere le mani su una Xbox ROG Ally o su uno dei Game Pass disponibili, conviene non aspettare troppo.

I fortunati vincitori verranno annunciati direttamente sul canale Discord ufficiale di Instant Gaming, così da poter scoprire in tempo reale se siete tra i prescelti. Non lasciatevi sfuggire questa occasione unica: iscrivetevi subito e preparatevi a portare la vostra esperienza di gaming a un livello superiore!

