Tra le offerte più interessanti del momento nel panorama dei notebook compatti spicca il MacBook Neo da 13'', disponibile su Amazon al prezzo di 699€. Si tratta di una cifra che rende questo portatile competitivo per chi sta cercando un dispositivo affidabile per studio, lavoro o utilizzo quotidiano. Oltre al prezzo, però, c’è un aspetto che merita particolare attenzione e che potrebbe rendere questa proposta ancora più conveniente per molti di voi.

MacBook Neo, perché acquistarlo tramite Amazon?

Al momento dell’acquisto, infatti, è possibile selezionare il pagamento a rate direttamente al checkout. Questa opzione rappresenta un elemento da non sottovalutare, perché negli ultimi tempi Amazon ha modificato il modo in cui gestisce i pagamenti dilazionati. Non è più così frequente trovare prodotti acquistabili con le classiche rate Amazon, quelle che permettevano di suddividere la spesa in più mesi senza alcun costo aggiuntivo.

Negli ultimi anni la piattaforma ha infatti iniziato ad affidarsi sempre di più a servizi di finanziamento esterni, come quelli offerti da Cofidis. In questi casi non si parla più di semplice rateizzazione, ma di finanziamenti veri e propri, che includono parametri come il TAEG e quindi possibili interessi. Si tratta quindi di una modalità differente rispetto alla formula originale proposta in passato direttamente da Amazon.

La scelta di ridurre le rate interne è legata soprattutto alle difficoltà che l’azienda ha incontrato nel tempo, tra abusi del sistema, frodi e truffe legate agli acquisti rateizzati. Proprio per questo motivo oggi la possibilità di dilazionare un acquisto senza costi extra è diventata molto più rara. Se state valutando l’acquisto di un portatile come il MacBook Neo da 13'' a 699€, trovare anche l’opzione di pagamento a rate potrebbe quindi rappresentare un vantaggio concreto da tenere in considerazione.