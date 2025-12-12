Finalmente ci siamo: i preordini per il nuovo DualSense Genshin Impact Limited Edition sono ufficialmente disponibili. Questo controller non è solo un accessorio di gioco, ma una vera celebrazione dell’universo di Genshin Impact, pensata per chi ama immergersi completamente nel mondo fantasy. La distribuzione ufficiale inizierà il 25 febbraio 2026, quindi segnatevi la data per non perdere l’occasione.

Perché il DualSense Genshin Impact Limited Edition è speciale

A colpire subito è il design: una combinazione raffinata di bianco, oro e verde che evoca la magia e la poesia del mondo di Teyvat. Ogni particolare è stato studiato per offrire un’esperienza di gioco più intensa e coinvolgente, rendendo il controller ideale sia per i gamer più appassionati che per i collezionisti di pezzi unici.

Il controller è decorato con glifi e simboli iconici del gioco, come gli stemmi dei gemelli Aether e Lumin e la figura di Paimon, la guida che accompagna i giocatori nelle loro avventure. Questi elementi estetici trasformano il controller in qualcosa di più di un semplice strumento: è un vero e proprio omaggio ai personaggi e alle storie amate dai fan.

Le scorte saranno limitate, quindi chi vuole assicurarsi questo pezzo da collezione dovrebbe affrettarsi. Con il DualSense Genshin Impact Limited Edition, prestazioni avanzate e bellezza visiva si incontrano in un unico controller pensato per chi desidera vivere il gioco in maniera più immersiva e personale.

Preordina il controller