Il 6 dicembre segna un appuntamento imperdibile per tutti gli appassionati di serie storiche e drammatiche: su Prime Video è infatti arrivato Spartacus: House of Ashur. Questo nuovo titolo è uno spin-off della leggendaria Spartacus, serie che ha conquistato milioni di spettatori anche in Italia e che continua a essere ricordata con entusiasmo, nonostante siano passati ben 12 anni dalla conclusione della serie madre.

Iscriviti a Prime Video

Come vedere Spartacus: House of Ashur?

Spartacus: House of Ashur promette di riportarvi nell’affascinante e crudele mondo dell’antica Roma, esplorando nuove storie e personaggi che ampliano l’universo già consolidato della saga originale. Lo spin-off si preannuncia ricco di colpi di scena, intrighi e battaglie, mantenendo lo stile e l’intensità che hanno reso Spartacus un fenomeno televisivo globale.

Per chi desidera seguire la serie fin dal suo debutto, House of Ashur è disponibile su Prime Video grazie al pacchetto MGM+, che offre anche un’offerta al momento. Si tratta di un’opportunità ideale per chi non ha ancora accesso al catalogo MGM+ o per chi vuole riscoprire le atmosfere epiche della serie originale in una nuova chiave narrativa.

Dopo dodici anni dall’epico finale di Spartacus, il ritorno nell’universo della serie è un’occasione da non perdere. Che siate fan di lunga data o nuovi spettatori curiosi, Spartacus: House of Ashur vi invita a immergervi nuovamente in battaglie, intrighi e passioni dell’antica Roma, offrendovi un’esperienza televisiva intensa e avvincente.

Iscriviti a Prime Video