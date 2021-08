Offerte di settembre Amazon: spazzolini elettrici Oral-B a prezzi eccezionali

Su Amazon hanno finalmente preso il via le offerte di settembre, iniziativa che, sino al 7 settembre, vi consentirà di acquistare tantissimi prodotti a prezzi da non lasciarsi sfuggire! Tra questi, anche una vasta selezione di spazzolini elettrici Oral-B.

Numerosi gli articoli proposti oggi a prezzo scontato, tra i quali non potevamo di certo non segnalarvi lo spazzolino elettrico Oral-B Genius X, che potete portarvi a casa a soli 99,99€, rispetto ai 199,99€ solitamente richiesti di listino, per un risparmio effettivo di ben 100€.

Lo spazzolino elettrico Oral-B Genius X in questione è davvero “smart”, in quanto potrà connettersi all’app dedicata sul vostro cellulare tramite Bluetooth e valutare la qualità della vostra pulizia. Grazie all’intelligenza artificiale sarà in grado, infatti, di riconoscere il vostro spazzolamento per risultati eccezionali ogni giorno. Non manca un sensore di controllo per assicurarvi di applicare la giusta pressione ed evitare di portare ad inconvenienti come il sanguinamento delle gengive.

Lo spazzolino elettrico Oral-B Genius X viene fornito con una testina rotonda CrossAction, progettata per pulire dente per dente. Inoltre, nel caso doveste dostituirla, vi consigliamo di fare scorta di testine di ricambio CrossAction, anch’esse proposte al prezzo scontato di 24,99€, rispetto ai 49,99€ originali.

