Offerte di settembre Amazon: grandi sconti sugli accessori gaming Trust

Su Amazon hanno finalmente preso il via le offerte di settembre, iniziativa che, sino al 7 settembre, vi consentirà di acquistare tantissimi prodotti a prezzi da non lasciarsi sfuggire! Tra questi, anche una vasta selezione di accessori gaming Trust.

Tra i vari prodotti che trovate nella giornata odierna a prezzo scontato, vi segnaliamo in particolare microfono USB professionale a condensatore con braccio regolabile Trust Gaming GXT 252 Emita Plus, che attualmente potete portarvi a casa a soli 91,99€. rispetto ai 129,99€ di listino, per un risparmio reale di 38€.

Ideale per chi vuole lanciarsi nel mondo dello streaming, il dispositivo offre una riproduzione audio calda, ricca e chiara, rivelandosi ottimo per podcast, vlog, voci fuoricampo, registrazione di musica o streaming e, grazie al morsetto di montaggio a tavolo regolabile, consente di sistemare il microfono nel punto a voi più comodo.

Se state cercando un headset da gaming, invece, potreste dare un’occhiata alle cuffie da gaming GXT 433K Pylo, che allo stato attuale vengono proposte a soli 34,99€ rispetto ai 54,99€ di listino.

Le cuffie sono dotate di microfono a scomparsa e archetto regolabile, oltre ad offrire un suono potente ed avvolgente grazie ai loro potenti driver da 50mm con padiglioni over-ear morbidi in memory foam e possiedono un cavo intrecciato in nylon da 1m, la lunghezza ideale per collegarle al controller e PC.

Questi sono solo alcuni dei numerosissimi prodotti che potete trovare a prezzo scontato su Amazon e di cui vi invitiamo a consultare il catalogo completo a questo indirizzo, mentre di seguito trovate una nostra selezione.

Infine, prima di lasciarvi ai vostri acquisti, vi ricordiamo che quotidianamente vi segnaliamo le migliori offerte presenti in rete, che trovate nella nostra area dedicata del sito.

