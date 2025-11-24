L'industria videoludica si trova ad affrontare una crisi che potrebbe colpire duramente i consumatori interessati alle console Xbox. Secondo indiscrezioni raccolte da fonti industriali, Microsoft starebbe valutando un nuovo aumento dei prezzi per le sue console, il terzo in meno di un anno. La causa principale sarebbe la carenza globale di memoria RAM, un problema che sta mettendo sotto pressione l'intera filiera produttiva dell'elettronica di consumo.

Il paradosso della situazione emerge con chiarezza quando si analizzano le scelte strategiche dei diversi attori del mercato. Mentre Microsoft si troverebbe impreparata di fronte alla crisi, Sony avrebbe adottato un approccio completamente diverso.

Secondo le informazioni riportate da Moore's Law is Dead, il colosso giapponese avrebbe acquistato grandi quantità di GDDR6 quando i prezzi erano al minimo, garantendosi una scorta sufficiente per diversi mesi e la possibilità di mantenere stabile il prezzo delle PlayStation 5.

La responsabilità principale della carenza ricadrebbe sui data center dedicati all'intelligenza artificiale, che stanno assorbendo quantità enormi di memoria RAM dal mercato. Questo fenomeno sta lasciando sempre meno risorse disponibili per il settore dell'elettronica di consumo, con ripercussioni che potrebbero estendersi ben oltre il mondo delle console da gioco.

I rappresentanti commerciali di Microsoft avrebbero già avvisato i partner che l'impatto sulle Xbox Series si materializzerà "molto, molto presto". L'avvertimento sarebbe stato esplicito: i prezzi potrebbero aumentare o, scenario ancora più preoccupante, le forniture potrebbero esaurirsi completamente. Chi stesse considerando l'acquisto di una console Xbox ai prezzi attuali farebbe quindi bene a non temporeggiare troppo.

La situazione appare particolarmente critica se si considera che Microsoft ha già ritoccato verso l'alto i prezzi delle sue console in due occasioni nel corso del 2024: una prima volta a maggio e successivamente a settembre per il mercato statunitense.

Un terzo aumento in così breve tempo rappresenterebbe un duro colpo per i consumatori e rischierebbe di rendere le Xbox meno competitive rispetto alla concorrenza.

La differenza di approccio tra Microsoft e Sony emerge in modo lampante anche dalle strategie commerciali adottate per il Black Friday. Mentre Sony può permettersi di ridurre i prezzi delle PlayStation 5, Microsoft si trova nella posizione opposta.

Non si tratta di una mossa disperata legata a vendite deludenti da parte di Sony, ma semplicemente della possibilità di sfruttare una pianificazione lungimirante degli approvvigionamenti.

A complicare ulteriormente il quadro per i consumatori Microsoft c'è il recente aumento dei prezzi degli abbonamenti a Xbox Game Pass.

La questione della carenza di RAM potrebbe non essere destinata a risolversi rapidamente. Anche Sony, nonostante le scorte accumulate, potrebbe trovarsi ad affrontare aumenti di prezzo nel corso del prossimo anno.

La differenza fondamentale è che il gruppo giapponese avrebbe almeno sei mesi di margine prima di dover prendere decisioni difficili, mentre Microsoft si troverebbe già con le spalle al muro.

Per i consumatori italiani, abituati a un mercato dell'elettronica già caratterizzato da prezzi generalmente più alti rispetto agli Stati Uniti, un ulteriore aumento del costo delle console Xbox rappresenterebbe un ostacolo significativo all'acquisto.

La domanda che molti si pongono è se Microsoft riuscirà a trovare soluzioni alternative per evitare di gravare ulteriormente sulle tasche dei giocatori, o se la mancata pianificazione degli approvvigionamenti si tradurrà inevitabilmente in un problema per chi aveva pianificato l'acquisto di una console nei prossimi mesi.