Da amante dei primi capitoli della saga non è una grave perdita ed era abbastanza scontato considerato quanto Horizon sia nettamente più redditizio e abbia maggiore potenziale perché molto più accessibile ad un grande pubblico. Lo dimostra il fatto che malgrado Gran turismo sia un caposaldo come numeri di giocatori da anni anche su play Horizon ha sfondato alla grande. L' unica certezza nei giochi di guida è che il pubblico console vuole giochi facili da guidare , i giochi più "sim" non hanno mai sfondato restando prerogativa del mercato PC, Kunos stessa ha messo le versioni console di AC Evo come l' ultimo degli step del gioco. E si mi spiace per i convinti Gran turismo rientri tra i sim ma è un Arcade con velleità di semi realismo da sempre ultimo capitolo incluso.

Mostra altro Mostra meno