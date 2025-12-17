Il simulatore di corse Forza Motorsport ha ufficialmente concluso la sua fase di sviluppo attivo, con Turn 10 Studios che ha annunciato la fine degli aggiornamenti contenutistici per concentrarsi interamente sul prossimo capitolo della serie arcade Forza Horizon 6, previsto per il 2026.
La decisione, comunicata attraverso un bilancio retrospettivo pubblicato sul sito ufficiale, segna una svolta per un titolo che continuerà a vivere in forma ridotta, senza però ricevere nuove vetture, circuiti o modalità di gioco.
Lo studio di sviluppo ha precisato che il gioco non verrà abbandonato completamente: i server rimarranno operativi e verranno organizzati eventi speciali e competizioni per mantenere viva la comunità. Il piano prevede inoltre la rotazione mensile dei Featured Tour e delle auto premio già rilasciate in precedenza, rendendo progressivamente accessibili tutti i contenuti pubblicati fino ad oggi. Si tratta però di una strategia di mantenimento piuttosto che di espansione vera e propria.
Questa scelta arriva dopo mesi di speculazioni all'interno della comunità videoludica. Già la scorsa estate diverse fonti avevano rivelato che Microsoft aveva drasticamente ridimensionato il team di Turn 10, con circa metà del personale colpito dai tagli imposti alla divisione Xbox.
Gran parte degli sviluppatori rimasti sarebbe stata riassegnata a supporto di Playground Games, lo studio britannico responsabile della serie Forza Horizon, che gode di maggior popolarità commerciale rispetto al filone simulativo.
Phil Spencer, responsabile della divisione gaming di Microsoft, aveva tentato di rassicurare i fan in autunno dichiarando che i piani per il gioco non erano stati cancellati.
Tuttavia, lo stesso dirigente aveva ammesso che Forza Motorsport non rientrava più tra le priorità strategiche di Xbox, trovandosi di fatto in una sorta di limbo operativo nell'ambito di una riorganizzazione più ampia delle risorse interne.
La situazione riflette le difficoltà che anche i grandi franchise possono incontrare in un mercato sempre più competitivo. Forza Motorsport, lanciato come titolo di punta per la simulazione di guida su console Xbox, si trova ora in secondo piano rispetto al fratello maggiore Forza Horizon, che con il suo approccio più arcade e il mondo aperto riesce ad attrarre un pubblico più vasto e meno specializzato.
Per gli appassionati del racing simulativo si tratta di una notizia amara, che lascia interrogativi sul futuro della serie.
Turn 10 ha invitato la comunità a continuare a gareggiare sul titolo anche nel corso del 2025, promettendo di mantenere attiva l'esperienza online nonostante l'assenza di novità sostanziali. Resta da vedere se questa forma di supporto ridotto sarà sufficiente a mantenere viva una base di giocatori che, nel genere delle simulazioni, tende a richiedere costanti aggiornamenti e perfezionamenti tecnici.