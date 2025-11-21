Il mondo dei videogiochi celebra una svolta storica per la preservazione digitale: i tre capitoli originali di Zork, la celebre avventura testuale che ha rivoluzionato l'industria videoludica negli anni Settanta e Ottanta, sono ora disponibili sotto licenza MIT.

Questo significa che chiunque potrà studiare, modificare e redistribuire liberamente il codice sorgente di questi titoli leggendari. La decisione arriva da Microsoft, che attualmente detiene i diritti della proprietà intellettuale dopo l'acquisizione di Activision nel 2022.

La particolarità di questa operazione risiede nell'approccio adottato dai team coinvolti. Invece di creare nuovi repository da zero, Microsoft ha scelto di collaborare con Jason Scott, archivista digitale noto per il suo lavoro con Internet Archive, per inviare formalmente delle pull request ai repository storici originali.

Questo metodo preserva l'integrità storica del codice, aggiungendo semplicemente la licenza MIT e la documentazione che formalizza la natura open source del rilascio.

L'iniziativa nasce dalla collaborazione tra i team di Xbox e Activision, coordinati dall'Open Source Programs Office di Microsoft. Stacy Haffner, direttrice dell'OSPO, e Scott Hanselman, vicepresidente della Developer Community dell'azienda, hanno sottolineato come questa mossa rappresenti un contributo diretto alla storia del settore videoludico piuttosto che una semplice operazione di pubbliche relazioni.

Una saga che Bill Gates voleva comprare negli anni Ottanta

Esiste un curioso aneddoto dietro questa vicenda: nei primi anni Ottanta, quando Zork era pubblicato da Infocom, ci fu un tentativo di vendere i diritti direttamente a Microsoft. Il fondatore Bill Gates era infatti un grande appassionato del gioco, ma la trattativa naufragò. Attualmente Infocom venne acquisita da Activision alla fine degli anni Ottanta, e decenni dopo Microsoft ha finito per acquisire Activision stessa, portando così la proprietà intellettuale di Zork sotto il controllo della casa di Redmond in modo indiretto.

Va precisato che non si tratta della prima volta che il codice sorgente di Zork diventa pubblicamente accessibile. Lo stesso Jason Scott aveva caricato il materiale su GitHub già nel 2019, ma la situazione legale rimaneva ambigua.

In teoria, Activision o Microsoft avrebbero potuto richiedere in qualsiasi momento la rimozione del contenuto per violazione del copyright. Con questo annuncio ufficiale, tale rischio viene definitivamente eliminato.

È importante sottolineare che l'apertura del codice non include tutti gli elementi associati al franchise. I materiali di marketing, il packaging commerciale e gli asset promozionali restano proprietari, così come i marchi registrati e il brand Zork nel suo complesso.

L'operazione si concentra esclusivamente sul codice del gioco, permettendo agli sviluppatori e agli studiosi di esplorare le fondamenta tecniche di questi titoli pionieristici.

Per chi non conoscesse la serie, Zork rappresenta uno dei pilastri della storia videoludica: questi giochi testuali, dove i giocatori interagiscono digitando comandi scritti, hanno definito gli standard narrativi e di game design per decenni.

Il loro impatto sull'industria è considerato incalcolabile, avendo ispirato generazioni di sviluppatori e contribuito a stabilire le basi delle moderne avventure grafiche e dei giochi di ruolo.