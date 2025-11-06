Il giovedì degli Xbox Free Play Days porta questa settimana una sorpresa di livello AAA destinata a far discutere: Kingdom Come: Deliverance 2 (qui la nostra recensione), uno dei titoli più apprezzati del 2025, è ora accessibile gratuitamente per gli abbonati ai tier premium di Game Pass. La mossa di Microsoft rappresenta un'opportunità ghiotta per chi non ha ancora provato l'ambizioso RPG medievale di Warhorse Studios, arrivato sul mercato da poche settimane e già acclamato da critica e pubblico.

La situazione presenta però alcuni aspetti insoliti che stanno generando confusione nella community. Al momento della pubblicazione di questa notizia, Microsoft non ha rilasciato comunicazioni ufficiali sull'iniziativa, ma il gioco risulta già scaricabile e giocabile per i possessori di Xbox Game Pass Ultimate, oltre che tramite cloud gaming per chi ha accesso ai tier superiori del servizio. L'assenza di un annuncio formale lascia ipotizzare che si tratti di un'attivazione anticipata o di un test da parte della casa di Redmond.

L'elemento più interessante riguarda la durata della prova gratuita. A differenza delle consuete finestre temporali di 48-72 ore che caratterizzano gli Xbox Free Play Days, per Kingdom Come: Deliverance 2 non sembra essere stato impostato alcun limite di tempo. Se confermato, questo rappresenterebbe una deviazione significativa dal format tradizionale del programma, trasformando di fatto l'iniziativa in una demo estesa o in un periodo di prova senza scadenza definita.

Prodotto in caricamento

Al momento non sono stati annunciati altri titoli per gli Xbox Free Play Days di questa settimana, una situazione insolita considerando che solitamente Microsoft propone almeno due o tre giochi contemporaneamente. La redazione continuerà a monitorare eventuali aggiunte nelle prossime ore, quando è atteso l'annuncio ufficiale che dovrebbe chiarire anche i dettagli sulla durata effettiva della prova.

L'iniziativa rappresenta un'occasione ideale per testare uno dei RPG più discussi dell'anno prima di un eventuale acquisto. Kingdom Come: Deliverance 2 è disponibile su PC, PlayStation 5 e Xbox Series X|S, con progressi salvabili in caso di successivo acquisto del gioco completo. Chi fosse interessato può già procedere al download tramite lo store Xbox, sfruttando questa finestra di prova dall'estensione ancora da definire.