Il veterano di Ubisoft Johannes Thimme ha dato vita a Quality Time Studio, un nuovo team di sviluppo con sede nella Bassa Sassonia, in Germania, che punta a rivoluzionare il panorama dello sviluppo videoludico regionale attraverso un duplice approccio: la creazione di un prototipo originale e un robusto programma di supporto per sviluppatori emergenti e studi indie.

La mossa arriva dopo oltre due decenni di esperienza nell'industria, di cui tredici anni passati in ruoli chiave presso il colosso francese, dove Thimme ha lasciato il segno su alcune delle IP più redditizie del mercato contemporaneo.

La filosofia di Quality Time Studio si concentra su un modello ibrido che combina produzione diretta e servizi di consulenza specializzata. Lo studio offre mentoring e coaching su aspetti cruciali dello sviluppo moderno, dalla definizione della vision di prodotto alle strategie per avvicinare publisher e investitori, passando per l'ottimizzazione dei processi produttivi e la strutturazione del business.

Un focus particolare è riservato alle collaborazioni internazionali e multiculturali, elemento sempre più determinante in un'industria globalizzata dove i team distribuiti rappresentano ormai lo standard.

Durante la sua permanenza in Ubisoft, Thimme ha ricoperto ruoli di crescente responsabilità: da lead producer a codev director, fino a site director dei servizi online e membro dell'executive management team presso Ubisoft Düsseldorf. Il suo curriculum include contributi a franchise cardine come Assassin's Creed, Far Cry, Star Wars, Avatar e Rainbow Six, titoli che hanno generato miliardi di euro in ricavi e definito interi generi videoludici.

Particolarmente significativo è stato il contributo di Thimme alla strutturazione della divisione di co-sviluppo tedesca di Ubisoft, un modello organizzativo che ha permesso al publisher di gestire pipeline produttive sempre più complesse su progetti AAA multi-studio. Ha inoltre supervisionato il team tedesco responsabile dello sviluppo di Ubisoft Connect, la piattaforma che unifica l'ecosistema digitale dell'azienda attraverso PC, console e servizi cloud.

L'ambizione geografica del progetto rappresenta un elemento distintivo. Thimme vuole stabilire un nuovo hub creativo nella regione della Bassa Sassonia, storicamente meno sviluppata rispetto ad altri poli tedeschi come Berlino, Amburgo o la Renania. "Sento spesso da sviluppatori con lunga esperienza nell'industria che potrebbero immaginare di vivere fuori dalle grandi città – questa è una vera opportunità per la regione", ha spiegato il fondatore.

La strategia mira ad attrarre sia veterani dell'industria in cerca di migliore qualità della vita sia nuovi talenti, creando un ecosistema sostenibile che possa competere con i tradizionali centri di sviluppo tedeschi. L'iniziativa si inserisce in un movimento più ampio che vede studi indipendenti e boutique proliferare al di fuori delle metropoli tradizionali, facilitati dalle nuove dinamiche del lavoro remoto consolidatesi post-pandemia.