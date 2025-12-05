Gli sparatutto arena degli anni Duemila stanno vivendo una seconda giovinezza grazie all'impegno delle community di appassionati. L'ultimo esempio arriva da OldUnreal, che ha annunciato il ritorno di Unreal Tournament 2004 in una versione completamente rinnovata e compatibile con i sistemi operativi moderni.

Il progetto, che ha ricevuto il via libera ufficiale di Epic Games, promette di rendere nuovamente accessibile uno dei titoli multiplayer più amati della storia dei videogiochi, senza chiedere un centesimo ai giocatori.

L'iniziativa prevede la distribuzione di un installer gratuito che scaricherà automaticamente l'immagine disco originale del gioco, installerà il software e applicherà tutte le patch necessarie.

Ma non si tratta di una semplice operazione nostalgia: il team di sviluppatori volontari sta lavorando a una serie di aggiornamenti che modernizzeranno profondamente l'esperienza di gioco, garantendo la compatibilità con Windows Vista e versioni successive, oltre a portare il titolo su piattaforme che all'epoca del lancio originale non erano nemmeno immaginabili.

La portabilità rappresenta uno degli aspetti più interessanti del progetto. Le nuove versioni native per Linux x86-64 e aarch64 permetteranno di giocare persino su dispositivi come Raspberry Pi 4 e 5, trasformando questi mini-computer in vere e proprie postazioni da gaming retro.

Anche gli utenti macOS potranno finalmente godere del gioco sui sistemi operativi dalla versione 10.9 in poi, con supporto completo sia per CPU Intel che per i chip ARM/Apple a 64 bit. Un'operazione di modernizzazione che rende questo classico accessibile a un pubblico enormemente più ampio rispetto al passato.

Il progetto mantiene piena compatibilità tra versioni patchate e non patchate

Sul fronte tecnico, gli sviluppatori hanno compiuto scelte significative per garantire prestazioni ottimali. Le distribuzioni per Linux e macOS ora utilizzano SDL3 al posto dell'obsoleto SDL1, mentre il D3D9Drv e il supporto fullscreen funzionano senza problemi nel client Windows a 64 bit.

Particolarmente rilevante per i modder e gli appassionati di personalizzazione è l'inclusione di un UCC completamente funzionante nelle versioni Linux e macOS, completo di compilatore UnrealScript e supporto alla compressione delle texture.

Una preoccupazione legittima per chi ha investito tempo e passione nelle modifiche create dalla community riguarda la compatibilità con le mod esistenti. Su questo fronte gli sviluppatori hanno rassicurato tutti: la stragrande maggioranza delle mod continuerà a funzionare senza problemi.

Il sistema è stato progettato in modo tale che client non aggiornati possano giocare su server patchati e viceversa, garantendo una transizione fluida. Le uniche eccezioni riguardano quelle rare modifiche che effettuano controlli rigidi sulla versione del gioco ed escludono automaticamente i giocatori con versioni non riconosciute.

Il progetto è attualmente in fase di test chiuso con un primo gruppo selezionato di giocatori. La squadra di OldUnreal si dice soddisfatta dei progressi compiuti finora, tanto da sentirsi pronta a coinvolgere la community in questa fase cruciale.

L'obiettivo dichiarato è quello di rilasciare una versione pubblica entro i prossimi due mesi, anche se gli sviluppatori preferiscono non dare garanzie definitive sulle tempistiche, privilegiando la qualità del risultato finale rispetto alla velocità di rilascio.

Dietro questa operazione c'è un team di volontari che ha lavorato gratuitamente spinto unicamente dalla passione per il franchise.

I nomi principali includono Buggie, Marco (conosciuto anche come Dots), Deaod, Metallicafan212, Piglet, CacoFFF, AnthraX e Smirftsch, responsabili dell'installer Windows e delle patch. Il progetto ha beneficiato anche dei contributi di Wormbo, Shambler e Ryan C. Gordon, noto nella community con il nickname icculus. Un ringraziamento particolare va naturalmente a Epic Games per aver concesso le autorizzazioni necessarie, dimostrando ancora una volta apertura verso le iniziative delle community legate ai propri titoli storici.