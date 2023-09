Un'altra esclusiva PS4 sta per "morire"

PS5 ha ormai ingranato a pieno regime, e non sorprende quindi che Sony abbia deciso di allontanarsi sempre più da PS4 e dal suo parco titoli.

Anche gli utenti abbonati al servizio PlayStation Plus (che trovate anche su Amazon), sanno bene che la vecchia console sta per essere dismessa.

Advertisement

Questo, dopo che già un anno fa era stata staccata la spina a un'altra, divertente esclusiva sportiva per console PlayStation 4.

Ora, come riportato anche da ComicBook, presto a salutarci sarà infatti un racing game che non ha certo bisogno di presentazioni: Gran Turismo Sport.

Per i fan di Gran Turismo, questa notizia non sarà molto sorprendente, dato che Gran Turismo 7 è uscito da diversi mesi e il destino dei predecessori è venire giocoforza rimpiazzati.

Il 31 gennaio 2024, alle ore 8 del mattino ora italiana, i servizi online di Gran Turismo Sport termineranno. Prima di allora, il 1° dicembre 2023, terminerà anche la distribuzione di oggetti aggiuntivi acquistabili sul PlayStation Store e utilizzabili nel gioco.

Dopo la data di fine servizio, non sarà più possibile utilizzare servizi online come la Community, la Lobby aperta e la modalità Sport, né funzioni/oggetti online come le livree personalizzate. Le varie sezioni offline del gioco potranno in ogni caso essere utilizzate, compresi gli Add-On acquistati.

Polyphony Digital ha dichiarato: «Desideriamo ringraziare i numerosi utenti del servizio online di Gran Turismo Sport dal suo primo lancio nel 2017. Da qui in avanti, continueremo a migliorare ulteriormente i servizi online per il titolo attualmente disponibile Gran Turismo 7 su PlayStation 4 e PlayStation 5».

Del resto, il nuovo aggiornamento gratuito per GT7 è arrivato proprio di recente, aggiungendo tre nuove auto.

Senza contare che da poco è arrivato nelle sale cinematografiche italiane anche il film ufficiale di Gran Turismo, ispirato a una storia vera e in grado di ottenere dei primi incassi davvero sorprendenti.