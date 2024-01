Un The Elder Scrolls riceve il remaster dei fan, ed è gratis

I fan Bethesda attendono The Elder Scrolls 6, ma a quanto pare c'è chi ha deciso di ingannare l'attesa rispolverando un vecchio classico.

Lasciando da parte Starfield la serie di The Elder Scrolls è infatti la più amata tra quelle made in Bethesda.

Del resto, The Elder Scrolls 6 è stato annunciato con largo anticipo a causa dell'incessante richiesta dei fan, quindi la cosa ha senso.

Ora, però, come riportato anche da PCGamesN, la versione completa della ricreazione col motore Unity di The Elder Scrolls Daggerfall è finalmente arrivata.

Daggerfall, uscito nel lontano 1996, è il secondo capitolo di quella che è diventata l'amata serie di giochi di ruolo di Bethesda, in grado di definire il genere di appartenenza.

La comunità del team Daggerfall Workshop ha da poco rilasciato la versione 1.0 del remaster/port.

Il gioco presenta miglioramenti della qualità della vita, un ampio supporto per le mod, una risoluzione più elevata e il supporto per il widescreen, oltre a molto altro ancora.

La parte migliore di tutto ciò? Daggerfall è disponibile come gioco gratuito su Steam, quindi potete provarlo subito senza alcun costo cliccando qui.

Daggerfall Unity 1.0 mira a mantenere il «fascino originale insieme a centinaia di correzioni», oltre a una serie di caratteristiche più moderne che contribuiscono a dare all'RPG il fascino che merita.

Restando in tema, sapevate che proprio The Elder Scrolls Daggerfall ha quasi "ucciso" Bethesda?

Ma non solo: è cosa nota che The Elder Scrolls 6 dovrà affrontare la pesante eredità dello storico The Elder Scrolls V: Skyrim, ancora giocato a quasi 12 anni dalla sua release originale.

Per quanto riguarda invece il gioco Bethesda più recente, ossia Starfield, nella nostra recensione Stefania Sperandio vi ha raccontato che «l’ambizioso sogno interstellare di Bethesda Game Studios si è trasformato in realtà in tutto quello che era ludicizzabile.»