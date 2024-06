Un gioco Switch precedentemente cancellato uscirà a luglio

Un gioco per Nintendo Switch, che era stato cancellato nel 2020, sarà invece lanciato il mese prossimo.

Lo sviluppatore Keoken Interactive ha rilasciato nel 2018 il suo puzzle game fantascientifico Deliver Us The Moon su PC prima di portarlo successivamente su PS5, PS4, Xbox Series X/S e Xbox One.

Anche se di fatto era in cantiere una versione per Nintendo Switch (console che trovate su Amazon al minor prezzo), il porting è stato poi scartato, principalmente a causa della pandemia.

Ora, a distanza di tanti anni, Deliver Us The Moon manterrà la promessa fatta in passato di arrivare su Switch (via ComicBook).

Con un nuovo trailer che trovate poco sopra, Keoken Interactive e Wired Productions hanno rivelato che il gioco arriverà su Switch tra meno di un mese, ossia il 16 luglio prossimo.

Questa versione del gioco sarà identica a quelle viste su altre piattaforme, e per quanto riguarda il prezzo si prevede un costo di 24,99 dollari/euro, ossia lo stesso a cui viene venduto su altre piattaforme.

La particolarità di Deliver Us The Moon per Nintendo Switch è che tutte le vendite del gioco su questa piattaforma saranno destinate al prossimo titolo della serie di Keoken Interactive.

In questo momento, lo sviluppatore sta infatti gestendo un Kickstarter per il sequel chiamato Deliver Us Home.

Le vendite generate dall'uscita del primo gioco si Switch saranno quindi destinate al crowfunding, mentre il progetto continua a spingersi verso l'obiettivo di raccogliere poco più di 107mila dollari.

Quindi, se volete vedere Deliver Us Home diventare realtà, potreste prendere in considerazione l'acquisto di Deliver Us The Moon su Switch. Insomma, potreste quindi prendere i proverbiali due piccioni con una fava.

Se non conoscete Deliver Us The Moon e volete saperne di più sul titolo, potete dare un'occhiata alla nostra pagina dedicata.