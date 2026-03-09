Nel mondo dei fan project dedicati alla serie Resident Evil, emerge un'iniziativa che farà battere il cuore a tutti gli appassionati del franchise horror di Capcom: il canale YouTube Luli Studio sta ricostruendo da zero la leggendaria demo "Hookman" di Resident Evil 3.5 utilizzando l'Unreal Engine, con l'obiettivo di rilasciarla gratuitamente alla community PC una volta completata.

Per chi non conosce questa pagina oscura della storia di Capcom, la demo "Hookman" è essenzialmente ciò che Resident Evil 4 (acquistabile qui a prezzo scontato) avrebbe dovuto essere prima della sua forma definitiva. All'E3 2003, Capcom presentò una versione soprannaturale del quarto capitolo con protagonista Leon S. Kennedy alle prese con un castello infestato, visioni allucinate rese attraverso filtri azzurrati e bambole animate, e il famigerato Hook Man: un'entità quasi invincibile capace di teletrasportarsi che rendeva ogni scontro un incubo.

Quella build presentava già la telecamera over-the-shoulder e i celebri mirini laser rossi che sarebbero poi rimasti nel prodotto finale, ma l'atmosfera era radicalmente più vicina al survival horror puro rispetto all'action-oriented RE4 che conosciamo oggi.

Una delle diramazioni più affascinanti della storia dei videogiochi, il progetto Hookman fu infine cancellato internamente e Capcom cambiò direzione, dando vita al titolo che avrebbe ridefinito l'action-adventure e che ancora oggi, con il remake del 2023, continua a fare incetta di premi.

Questo rende la demo "Hookman" un vero e proprio artefatto perduto, mai uscito dal contesto delle presentazioni fieristiche e mai reso disponibile al pubblico in forma giocabile.

Il fan remake di Luli Studio è significativo proprio perché punta a trasformare quella demo mai giocata in un'esperienza interattiva accessibile a tutti i possessori di PC.

Il progetto ricrea gli elementi chiave della presentazione originale: il castello, le allucinazioni visive, il sistema di illuminazione drammatico con forti contrasti luce-ombra, e naturalmente il terrificante Hook Man.

Va tuttavia sottolineato che si tratta del lavoro di una singola persona, il che implica un livello di rifinitura grafica inferiore rispetto alla demo originale del 2003, almeno nelle fasi di sviluppo attuali.

Sul fronte delle aspettative, è importante mantenere i piedi per terra: Luli Studio gestisce questo remake come un progetto secondario, senza una roadmap pubblica né una data di rilascio comunicata. Non esiste attualmente un ETA per il download, e la community dovrà armarsi di pazienza.

Questo tipo di fan project, per quanto animato da grande passione, richiede tempo enorme quando sviluppato in solitaria, come insegnano decenni di produzioni amatoriali nel mondo gaming.

Dal punto di vista tecnico, la scelta di Unreal Engine come base di sviluppo è comprensibile e strategicamente sensata: il motore di Epic Games offre strumenti potenti per la gestione dell'illuminazione dinamica e degli effetti atmosferici che erano il cuore pulsante della demo originale.

Proprio quegli elementi visivi, con le ombre taglienti e i giochi di luce nel castello, erano tra gli aspetti più impressionanti della presentazione all'E3, e ricrearli fedelmente sarà probabilmente la sfida tecnica maggiore per lo sviluppatore.