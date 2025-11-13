Avatar di LeoThePlayer 9
0
Veramente eccezionale invece questo capitolo lo e' per me! Forse il migliore di quel periodo post ezio, pre open world. Poi sembra quasi un altro gioco e non il solito ac. Ai tempi lo giocai poco dopo bloodborne e the order 1886 devo dire che ci calzo' a pennello giocare nei panni di Jacob. Ci accompagnai anche il film gangs of london👌🏻
Questo commento è stato nascosto automaticamente.