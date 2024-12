Torino si trasforma con PlayStation per un evento gratuito

Torino si trasforma in un punto di riferimento per i gamer di tutta Italia grazie a un’iniziativa senza precedenti.

Il Gasometro, uno degli edifici più iconici della città, si veste di tecnologia e intrattenimento per diventare un’arena interattiva firmata PlayStation.

Fino al 4 dicembre, Viale Ottavio Mario Mai diventerà il cuore pulsante del gaming e della realtà aumentata, offrendo un’esperienza unica per appassionati e curiosi.

L’evento, promosso da Sony Interactive Entertainment, mira a trasformare il Gasometro in un centro di aggregazione dove il gaming incontra l’arte e la tecnologia.

Questo contenuto è ospitato su una piattaforma esterna. Per visualizzarlo, è necessario accettare i cookie - X.com

Grazie a installazioni interattive, stazioni di gioco e proiezioni immersive, i visitatori potranno immergersi in mondi virtuali mai visti prima.

Dalla nuova line-up di giochi per PlayStation 5 (console che trovate su Amazon) alle esperienze in realtà virtuale con il PlayStation VR2, ogni angolo dell’evento è stato progettato per stupire e intrattenere.

Postazioni di gioco con Marvel’s Spider-Man 2, Horizon Forbidden West: Complete Edition e The Last of Us Part I saranno affiancate da demo di Horizon Call of the Mountain e Resident Evil Village VR Mode.

Sono anche previsti eventi e tornei, in competizioni organizzate su giochi come FIFA 24 e Gran Turismo 7.

Inoltre, il Gasometro sarà trasformato in un’opera d’arte digitale, con proiezioni luminose che celebrano il mondo dei videogiochi e la cultura pop.



L’evento non è solo un’occasione per provare in anteprima alcuni dei titoli più attesi, ma rappresenta anche un momento di incontro per la comunità gamer. Le attività sono pensate per coinvolgere persone di tutte le età: dalle famiglie con bambini, che potranno divertirsi con giochi adatti ai più piccoli, ai giocatori esperti, che potranno mettere alla prova le loro abilità in tornei dal vivo.

L’ingresso è gratuito e aperto a tutti, ma per alcune attività è necessaria la registrazione.

È possibile prenotare il proprio slot di gioco direttamente sul sito ufficiale dell’evento o recarsi in loco per verificare la disponibilità.

Questa iniziativa non è solo un evento per gli amanti del gaming, ma anche un’occasione per Torino di ribadire il suo ruolo di città innovativa e culturale.

Il Gasometro, già simbolo di rigenerazione urbana, si conferma il palcoscenico ideale per iniziative che coniugano passato e futuro, tecnologia e comunità.

Restando in tema, il 3 dicembre 1994 PlayStation faceva il suo esordio e cambiava il mercato dei videogiochi: ripercorriamo un po' di ricordi nella sua storia.