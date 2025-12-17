Il settore dei videogiochi attraversa un periodo di turbolenze senza precedenti, ma alcuni sviluppatori rifiutano di arrendersi. David Goldfarb, co-fondatore di The Outsiders, ha recentemente confermato che il suo studio non è definitivamente chiuso e sta lavorando attivamente per dare vita a una versione rinnovata della compagnia.

Le sue parole arrivano dopo mesi difficili che hanno visto la chiusura forzata dello studio in seguito ai tagli operati da Funcom, società madre nota per titoli come Dune: Awakening.

La vicenda ha radici nei risultati commerciali deludenti di Metal: Hellsinger, il titolo di punta sviluppato dal team di Goldfarb. Nonostante l'apprezzamento della critica, il gioco non ha raggiunto le vendite necessarie per garantire la sostenibilità economica dello studio. In un mercato videoludico sempre più competitivo e difficile, anche un singolo insuccesso può rivelarsi fatale per realtà di medie dimensioni come The Outsiders.

La crisi dello studio si inserisce in un contesto più ampio di ristrutturazione aziendale. Lo scorso ottobre, Funcom aveva annunciato con entusiasmo che Dune: Awakening rappresentava "il più grande lancio nei nostri 32 anni di storia nella creazione di grandi giochi".

Paradossalmente, poche settimane dopo la stessa azienda comunicava tagli al personale e la chiusura di diversi team, tra cui proprio The Outsiders, in nome di una necessaria riorganizzazione interna.

Stiamo lavorando alla versione 2.0 di The Outsiders, quindi non siamo morti

Goldfarb ha spiegato in un'intervista a PC Gamer che sta attivamente cercando finanziamenti per rilanciare il progetto.

L'obiettivo non è solo quello di rimettere in piedi lo studio, ma anche di riportare a bordo alcuni dei colleghi che hanno dovuto lasciare durante la chiusura. "Se le cose funzioneranno, saremo in grado di andare avanti e forse riportare indietro alcuni dei nostri vecchi colleghi. Questo è il sogno," ha dichiarato lo sviluppatore.

Nonostante le difficoltà oggettive del momento, caratterizzato da una generale contrazione degli investimenti nell'industria videoludica, Goldfarb mantiene un ottimismo incrollabile. "È un momento difficile per cercare fondi," ha ammesso, aggiungendo però che questa situazione non lo scoraggia.

La sua filosofia rimane quella di chi crede fermamente nel proprio progetto: "Funzionerà per noi. È solo una questione di quando e con chi. Ma funzionerà."

Il caso di The Outsiders rappresenta un esempio emblematico delle sfide che affrontano gli studi di sviluppo indipendenti in un'epoca in cui i costi di produzione lievitano e le aspettative di vendita diventano sempre più difficili da soddisfare.

La resilienza dimostrata da Goldfarb e il suo team potrebbe tuttavia trasformarsi in una storia di rinascita, dimostrando che nel mondo videoludico anche dopo una battuta d'arresto è possibile ripartire con nuove idee e rinnovata determinazione.

Attualmente il team sta definendo i dettagli del nuovo progetto e conducendo trattative con potenziali investitori. Sebbene non siano stati rivelati dettagli specifici sul gioco in sviluppo o sulla tempistica di rilancio, l'impegno manifestato lascia intendere che The Outsiders 2.0 potrebbe presto diventare realtà, riportando in attività un gruppo di professionisti che ha dimostrato talento e passione per il medium videoludico.