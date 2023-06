The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom: ultimi giorni per prenotare la guida ufficiale!

La guida ufficiale di "The Legend Of Zelda: Tears Of The Kingdom", realizzata dalla nota casa editrice Piggyback, autrice di alcune tra le migliori guide strategiche sul mercato, sarà disponibile grazie alla distribuzione di Bandai Namco in Italia. Piggyback ha già dimostrato la sua maestria nel 2017, realizzando una guida di altrettanto alto livello per il predecessore, The Legend Of Zelda: Breath of The Wild.

La guida è attualmente prenotabile su Amazon in due versioni. La prima, un'edizione standard con copertina flessibile che riprende la grafica della confezione del gioco, è disponibile al prezzo di 24,99 euro. La seconda è un'edizione da collezione, venduta a 34,99 euro, con una copertina rigida speciale e stampata su carta di alta qualità.

Entrambe propongono i contenuti che vi elenchiamo di seguito:

SOLUZIONI AFFIDABILI Segui la nostra guida esaustiva o gioca come preferisci accedendo ai consigli degli esperti solo quando ti servono;

Segui la nostra guida esaustiva o gioca come preferisci accedendo ai consigli degli esperti solo quando ti servono; ATLANTE ESAUSTIVO DI HYRULE Pianifica le esplorazioni e identifica tutti i punti di interesse con mappe annotate semplicemente stupende;

ESAUSTIVO DI HYRULE Pianifica le esplorazioni e identifica tutti i punti di interesse con mappe annotate semplicemente stupende; RISPOSTE SVELATE! Ogni rompicapo, enigma e mistero risolto;

Ogni rompicapo, enigma e mistero risolto; COMPLETA IL GIOCO AL 100%!

Leggi anche Giochi Nintendo Switch | I migliori del 2023

La guida ufficiale di The Legend Of Zelda: Tears of the Kingdom sarà disponibile dal 30 giugno 2023. Il nostro consiglio, nel caso foste interessati al prodotto, è quello di prenotarlo sin da ora, così da averlo comodamente a casa vostra per il Day One, direttamente dai link sottostanti. Nel caso di Amazon, inoltre, potrete usufruire della garanzia che prevede il pagamento del prezzo più basso raggiunto dal prodotto da qui al debutto sul mercato.

Vi ricordiamo, inoltre, che quotidianamente vi segnaliamo le migliori offerte presenti in rete, che trovate nella nostra area dedicata del sito.