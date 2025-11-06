Il settore delle produzioni retro sta attraversando un momento particolarmente turbolento, e l'ultima vittima di questa situazione è Terminator 2D: No Fate, il titolo sviluppato da Bitmap Bureau che continua a slittare nel calendario delle uscite. Il publisher Reef Entertainment ha annunciato un ulteriore rinvio, spostando la data di lancio a dicembre 2025, in quella che rappresenta ormai la terza modifica al planning di release in pochi mesi. Una situazione che sta mettendo a dura prova la pazienza della community, sempre più abituata a questo tipo di dinamiche nell'industria contemporanea ma raramente su produzioni di scala ridotta come questa.

La vicenda di Terminator 2D: No Fate è emblematica delle sfide che anche le produzioni indie devono affrontare nel mercato attuale. Inizialmente previsto per il 5 settembre 2024, il gioco aveva subito un primo slittamento a fine ottobre, seguito da un secondo rinvio al 26 novembre. Ora, con questo terzo posticipo, i giocatori dovranno attendere fino al 12 dicembre 2025 per mettere le mani sia sull'edizione fisica che su quella digitale del titolo.

Le ragioni di quest'ultimo ritardo sono di natura logistica e organizzativa. Reef Entertainment ha spiegato attraverso i canali social ufficiali che i componenti fisici per tutte le edizioni sono finalmente arrivati dopo i ritardi causati dai cambiamenti nelle politiche commerciali e tariffarie internazionali. Tuttavia, il processo di assemblaggio delle edizioni fisiche richiede tempo aggiuntivo, costringendo il team a posticipare nuovamente il lancio.

Il publisher non ha nascosto la propria frustrazione per la situazione, affermando: "Ci scusiamo sinceramente per i ripetuti ritardi. Non diamo per scontata la vostra pazienza e non vogliamo mai deludere la nostra community". Una dichiarazione che sottolinea quanto sia delicato il rapporto con una fanbase che, nel caso delle produzioni retro-inspired, è particolarmente appassionata ma anche esigente in termini di qualità e autenticità.

La questione dei dazi commerciali aveva già colpito duramente il settore delle edizioni fisiche nel corso del 2025, con numerosi publisher costretti a rivedere i propri piani di distribuzione. Per un titolo come Terminator 2D: No Fate, che punta fortemente sul fascino collezionistico delle edizioni fisiche per i nostalgici del gaming anni '90, questi intoppi rappresentano un ostacolo significativo alla strategia di lancio.