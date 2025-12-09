Nintendo ha rilasciato l’aggiornamento di sistema 21.1.0 per Nintendo Switch 2 e per il modello originale di Switch, proseguendo la consueta serie di update mensili che hanno accompagnato la nuova piattaforma fin dal lancio. L’update è disponibile a partire dall’8 dicembre 2025 e potrebbe rappresentare l’ultimo aggiornamento dell’anno.

Come indicato nella pagina di supporto ufficiale, la versione 21.1.0 introduce esclusivamente “miglioramenti alla stabilità generale del sistema per migliorare l’esperienza dell’utente”. Nintendo non ha fornito ulteriori dettagli né informazioni su eventuali modifiche interne non documentate. Tuttavia, in genere aggiornamenti di questo tipo includono ottimizzazioni minori, piccole correzioni e potenziali interventi mirati alla compatibilità con software e periferiche.

Questo stesso aggiornamento è stato distribuito simultaneamente anche per il modello originale di Switch. Chi non visualizza automaticamente la notifica può procedere manualmente tramite il percorso Impostazioni di Sistema > Aggiornamento di Sistema, così da avviare l’installazione.

La nuova Switch 2 è sul mercato da circa sei mesi e, in questo arco di tempo, Nintendo ha pubblicato nove aggiornamenti firmware, quasi tutti accompagnati dalla stessa nota dedicata ai miglioramenti di stabilità. In parallelo, la compagnia ha continuato a intervenire sulla compatibilità dei giochi della generazione precedente, rilasciando inoltre aggiornamenti dedicati e upgrade specifici per alcuni titoli selezionati.

Oltre al firmware della console, nella giornata odierna sono arrivati anche altri aggiornamenti legati all’ecosistema Nintendo. F-Zero 99 ha ricevuto una nuova patch, mentre Nintendo Music ha pubblicato un nuovo album, ampliando ulteriormente il catalogo musicale dedicato alle colonne sonore dei giochi.

Al momento non sono emerse ulteriori modifiche nascoste o interventi significativi all’interno del firmware 21.1.0, ma eventuali novità verranno comunicate nel caso vengano identificate modifiche non riportate nelle note ufficiali.