Svelato il primo gioco gratis di Epic Games Store di agosto

L'Epic Games Store ha rivelato il primo gioco gratuito che distribuirà a partire dal prossimo mese di agosto 2024 ormai alle porte.

Al momento in cui scriviamo, F.I.S.T.: Forged In Shadow Torch è completamente gratuito su EGS insieme a un outfit pack per Olympics Go! Paris 2024 (qui trovate il link per il download e non solo).

Questi omaggi dureranno un'intera settimana e chiuderanno il mese di luglio con un risparmio di un bel po' di euro, nel caso aveste optato per un acquisto puro e semplice.

Ora, come riportato anche da ComicBook, è stato resto noto cosa verrà messo a disposizione giovedì prossimo per tutti i membri dello store di Epic.

A partire dal 1° agosto e fino all'8 dello stesso mese, Lumbearjack sarà scaricabile gratuitamente dall'Epic Games Store.

Sviluppato da FinalBoss Games, Lumbearjack è un gioco d'avventura dal titolo appropriato in cui si vestono i panni di un orso per salvare l'ambiente tagliando e riciclando ogni cosa creata dall'uomo sul proprio cammino.

Il gioco è stato ben accolto dal pubblico e vanta una valutazione “Molto positiva” da parte dei giocatori su Steam.

Lumbearjack normalmente viene venduto a soli 12,79 euro, il che significa che di fatto è uno dei titoli meno costosi che lo store di Epic ha reso gratuiti negli ultimi mesi.

Tuttavia, non c'è nulla da ridire sul fatto che sarà presto disponibile a costo zero, soprattutto per il fatto che sembra piuttosto divertente da giocare.

