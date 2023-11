Steam, un nuovo gioco è gratis (ma per pochissimo)

Grounded è attualmente disponibile gratuitamente su Steam, almeno fino a domani.

L'offerta termina infatti il 16 novembre, alle 18:00 ora italiana. Dopo di allora, sarà necessario procedere al normale acquisto.

Come riportato anche d Eurogamer, l'offerta è pensata per celebrare il nuovo aggiornamento "Make It or Break It" del gioco, che permette ai giocatori di creare i propri "parchi divertimento" in giardino.

Se non sapete di cosa stiamo parlando, nella recensione che trovate sulle nostre pagine il buon Marino ci ha raccontato che Grounded «rappresenta un’esperienza tanto divertente quanto differente dalle logiche dei survival più classici. [...] La sensazione, però, è che rispetto a due anni addietro i miglioramenti sono evidenti; in attesa di nuovi update, possiamo considerare questa 1.0 il “vero inizio” per il progetto di Obsidian.»

In poche parole, Grounded rimpiccolisce i giocatori alla dimensione di un insetto e li incarica di sopravvivere insieme, tra le erbacce. La descrizione ufficiale recita:

Il mondo è un luogo vasto, bello e pericoloso, specialmente se sei stato ridotto alle dimensioni di una formica. Esplora, costruisci e sopravvivi insieme ai tuoi compagni in quest'avventura di sopravvivenza multigiocatore in prima persona. Riuscirai a prosperare a fianco di orde di insetti giganti, combattendo per sopravvivere ai pericoli del cortile di casa?

Se volete provare gratis questo "survival in miniatura" di Obsidian non dovete fare altro che cliccare a questo indirizzo.

Vi basterà poi premere sul banner "Avvia Gioco", per lanciarvi all'avventura senza troppi problemi.

Ribadiamo ancora una volta che l'offerta ha una scadenza, ragion per cui sarà possibile mettervi mano gratuitamente solo per alcune ore.

