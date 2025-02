Starfield e altri 2 giochi gratis arrivano su Game Pass Standard, da ora

Gli utenti iscritti a Game Pass Standard hanno motivo di festeggiare, perché da oggi 5 febbraio 2025 potranno scoprire altri 3 giochi gratis aggiunti al catalogo.

Ricordiamo che il piano esclusivo per console permette infatti di accedere sia alle componenti multiplayer online che a un ampio catalogo di titoli gratuiti, con l'unica eccezione dei videogiochi rilasciati al day-one e di EA Play, che restano esclusivi su Game Pass Ultimate (che trovate scontato su Amazon) o sull'abbonamento per PC.

Ma da adesso gli utenti potranno scoprire una tripletta molto interessante, guidata prevalentemente da Starfield, l'ultimo gioco di ruolo "stellare" sviluppato da Bethesda.

Si tratta della prima vera nuova IP sviluppata da Bethesda in 25 anni: la nostra Stefania Sperandio lo ha premiato con 8.4/10, raccontandovi nella recensione dedicata che Starfield «è indubbiamente una cosa fatta in grande – e bene, per la maggior parte dei suoi aspetti», anche se non mancano numerosi limiti che lo fanno sembrare un gioco "vecchio".

Un'altra produzione molto interessante da recuperare è sicuramente Another Crab's Treasure, un simpatico soulslike colorato in fondo al mare in cui vestirete i panni di un paguro, in grado di utilizzare diversa spazzatura come nuova armatura.

Il nostro Silvio Mazzitelli lo ha premiato con 7.6/10, raccontandovi nella recensione che «è un’alternativa leggera e divertente ai classici soulslike più impegnativi e dalle ambientazioni più oscure».

La tripletta del 5 febbraio di Game Pass Standard si chiude con Eiyuden Chronicle: Hundred Heroes, un JRPG ambizioso e ambientato in un mondo 2.5 curato nei più minimi dettagli.

Un'avventura classica e che richiama i primi due capitoli di Suikoden: il nostro Gianluca Arena gli ha assegnato un 7/10 nella sua recensione, raccontadovi che è «un'avventura sostanziosa e ben ritmata, che riporta indietro di trent'anni con il suo impegnativo combat system (almeno a livello Difficile) e la finanche eccessiva disponibilità di personaggi reclutabili».

Si tratta dunque di produzioni che gli utenti iscritti a Game Pass Standard dovrebbero iniziare a provare già da adesso: ricordiamo che Starfield è disponibile solo su Xbox Series X|S, mentre gli altri due titoli sono scaricabili anche su Xbox One.