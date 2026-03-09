Star Wars: Genesis appartiene a una categoria di mod che riescono a trasformare radicalmente un gioco al punto da renderlo irriconoscibile: un progetto amatoriale che ha preso Starfield, l'ambizioso — e controverso — gioco di ruolo spaziale di Bethesda, e lo ha reinventato come un open world ambientato nell'universo di Guerre Stellari.

Il risultato è un'esperienza che non ha nulla da invidiare a produzioni ufficiali, interamente gratuita e in costante evoluzione.

Per chi non conosce il contesto, Starfield è uscito nel 2023 suscitando reazioni contrastanti: molti lo hanno apprezzato per la sua ampiezza, altri lo hanno criticato per una certa mancanza di ispirazione narrativa.

I modder, come spesso accade nel mondo del gaming su PC, hanno deciso di prendere in mano la situazione a modo loro.

Star Wars: Genesis non è un semplice reskin con texture a tema galattico: è una conversione totale del gioco, con una trama originale, nuove armi, ambientazioni inedite e scelte morali che ricordano le grandi saghe del genere.

Il giocatore può scegliere di allinearsi all'Impero o alla Ribellione, scalando i ranghi di ciascuna fazione attraverso linee narrative in continuo sviluppo, oppure tracciare un percorso completamente autonomo.

Le possibilità geografiche spaziano tra alcune delle location più iconiche dell'universo di Star Wars: dai mercati neri sotterranei di Coruscant, sorvegliati dalle pattuglie imperiali, alle rovine di Mandalore e ai campi di battaglia dimenticati della Guerra dei Cloni su Geonosis.

Non mancano Hoth con le sue distese ghiacciate, i deserti aridi di Tatooine e le antiche strutture di Tython.

Sul piano tecnico, il progetto richiede un PC con una certa potenza di calcolo: scaricare tutti i moduli necessari per far girare Genesis significa occupare oltre 100 gigabyte di spazio su disco, una dimensione paragonabile a quella di molti titoli AAA commerciali.

L'avventura si apre con una scelta di classe tra cacciatore di taglie, mercenario e fuorilegge, ognuna con implicazioni diverse sulla progressione narrativa.

Uno degli elementi che distingue questo progetto dalla maggior parte delle mod è la sua longevità e la continuità dello sviluppo. Star Wars: Genesis esiste da diversi anni, ma il team continua ad aggiornarlo con regolarità.

A gennaio di quest'anno è stata introdotta una nuova storyline imperiale e, dettaglio non da poco per i fan della saga, sono state finalmente integrate le spade laser nella lista dei moduli disponibili.

L'aggiornamento successivo, arrivato sempre a gennaio, si è concentrato principalmente su correzioni tecniche.

Vale la pena ricordare che questo progetto rimane un'esclusiva PC: non è disponibile su Xbox tramite il sistema Creations di Bethesda e, con ogni probabilità, non lo sarà mai.