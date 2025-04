Se amate GRIS e Neva, potete farvi un bel regalo di Pasqua

C'è una buona notizia di Pasqua, per i videogiocatori che hanno amato GRIS e Neva, i due pittoreschi titoli narrativi e di avventura firmati dal team spagnolo di Nomada Studio e distribuiti da Devolver Digital.

In collaborazione con U&I Entertainment, infatti, le due compagnie hanno annunciato una speciale edizione fisica da collezione, che sarà una versione deluxe che celebra «la bellezza e le emozioni date da un gameplay indimenticabile», sottolineano gli autori.

L'arrivo dell'edizione fisica, che è in pre-ordine, è previsto su PS5 e su Nintendo Switch per il prossimo autunno, con la release che è stata fissata per il 26 settembre.

Cofanetto di GRIS e Neva: cosa c'è dentro?

Potete vedere i contenuti nell'immagine in cima alla nostra notizia, ma vi elenchiamo qui di seguito cosa viene citato dal comunicato stampa di annuncio:

Edizione fisica di GRIS e Neva – Entrambi i giochi sono inclusi su supporto fisico, disco/cartuccia per PS5 o Nintendo Switch.

– Entrambi i giochi sono inclusi su supporto fisico, disco/cartuccia per PS5 o Nintendo Switch. Artbook di 168 pagine in edizione limitata rilegato con copertina rigida – Un viaggio dietro le quinte attraverso l'evoluzione visiva di GRIS e Neva.

in edizione limitata rilegato con copertina rigida – Un viaggio dietro le quinte attraverso l'evoluzione visiva di GRIS e Neva. Colonna sonora su doppio vinile – Un set in vinile a doppia copertina con brani selezionati da entrambe le colonne sonore.

– Un set in vinile a doppia copertina con brani selezionati da entrambe le colonne sonore. Custodie Steelbook – Due steelbook con i protagonisti del gioco.

– Due steelbook con i protagonisti del gioco. Stampa Esclusiva – Un'opera concettuale che fonde la magia visiva di entrambi i titoli.

– Un'opera concettuale che fonde la magia visiva di entrambi i titoli. Scatola da Collezione Deluxe – Una splendida scatola da esposizione di alta qualità, una vera e propria opera d'arte.

Effettivamente, i pre-ordini sono già aperti anche su rivenditori come Amazon, anche se il prezzo non è dei più morigerati: si parla infatti di un cofanetto da 199,99€.

Per ogni ulteriore approfondimento su GRIS, date un'occhiata alla nostra recensione. E non perdete anche quella del più recente Neva, che ha colpito molto in positivo la nostra redazione.