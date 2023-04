Scheda di acquisizione Elgato 4K60Pro con il 23% di sconto!

La nota catena Mediaworld, conosciuta per il suo vasto assortimento di elettronica di consumo, propone ancora oggi, venerdì 28 aprile 2023, le sue offerte del giorno con la promozione "Solo per oggi Mediaworld". Come ogni giorno, abbiamo analizzato tutte le offerte e selezionato quelle che riteniamo essere le più interessanti per i nostri lettori, in modo che possiate puntare sui prezzi d'occasione più vantaggiosi tra quelli proposti.

Questa promozione giornaliera offre la possibilità di acquistare prodotti di alta qualità a prezzi scontati, il che può rappresentare un'ottima occasione per fare un acquisto importante o per risparmiare su un acquisto che avevate già programmato.

Tra i vari prodotti proposti oggi a prezzo scontato troviamo la scheda di acquisizione Elgato Game Capture 4K60Pro MK.2, che attualmente potete portarvi a casa a soli 199,99€, rispetto agli usuali 259,99€ di listino, per un risparmio reale di 60€ e uno sconto del 23,07%.

Dotata di supporto alla risoluzione 4K a 60 fps e HDR10, la scheda di acquisizione Elgato Game Capture 4K60 Pro MK.2 è in grado di offrire una qualità di immagine eccezionale.

La tecnologia Instant Gameview della scheda di acquisizione Elgato Game Capture 4K60 Pro MK.2 garantisce un'ultra-precisione, potenziando il vostro flusso di lavoro con una latenza incredibilmente bassa, così da non perdere mai un fotogramma.

La scheda di acquisizione Elgato Game Capture 4K60 Pro MK.2 è progettata per garantire un'iper-fluidità nelle registrazioni, grazie alla configurazione a due computer che vi offre un enorme vantaggio. Potrete catturare video senza compromettere il vostro gameplay, con supporto per una serie impressionante di combinazioni di risoluzione e frequenza di aggiornamento, come 1080p a 120 Hz, 1440p a 144 Hz, 1080p a 240 Hz e ovviamente 4K a 60 Hz.

